Globální pohled na trh

28. října 2021 štítky Investice Měnová politika přečtete do minuty

Makroekonomická analýza Makroekonomická analýza poskytuje globální porozumění situaci. Umožňujme pochopit a vsadit do širšího kontextu ekonomický svět a jeho události. Pokud makroekonomickou analýzu dobře aplikujeme, můžeme rozlišit, co je na finančních trzích podstatné a co ne. Které události mají opravdu vliv na reálný chod ekonomiky a které jsou pouze rozbouřená hladina ve sklenici vody. Dobrá makroekonomická analýza umožní vytvářet různé scénáře, od kterých se pak následně bude odvíjet daná investiční strategie. Avšak tyto scénáře jsou hypotetické, a v žádném případě nedokáží předpovědět budoucnost se stoprocentní jistotou.

Mikroekonomická analýza Jakmile jsme hotovi s makroekonomickou analýzou, můžeme přejít k detailnější analýze daných sektorů. Které z nich jsou nyní v trendu? Jaké firmy jsou lídry v daném sektoru, do kterého bychom chtěli investovat? Jaké jsou výzvy v daném technologickém odvětví? Díky těmto otázkám jsme schopni zacílit na několik potenciálních firem, do nichž lze investovat. Důležité je kupovat kvalitní společnosti, tzn. dlouholeté lídry v sektoru, málo zadlužené a se stabilním byznysmodelem.

Technická analýza Ta je posledním krokem před nákupem akcie, když už víme, jaký je globální sentiment trhu a máme stanovené různé scénáře vývoje. Následně se zacílíme na zajímavé firmy ve vybraném sektoru a můžeme přistoupit k analýze vývoje ceny akcie. Technická analýza neslouží k tomu, abychom předpověděli její budoucnost, tu nezná nikdo. Slouží hlavně k načasování vstupu do pozice. Cílem není vychytat minima ani maxima, ale odhadnout možná rizika a nebezpečí. Důležité je zbavit se předsudku, že pro investování existuje jedna dokonalá metoda. Nic takového není. Investování je velmi globální záležitost, pro kterou nelze nalézt univerzální šablonu. Důležité je mít vždy více scénářů, aby nás realita nezaskočila nepřipravené.

Matěj Široký