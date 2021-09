Změní Fed svoji politiku, anebo je to jen komunikační strategie?

Velmi pomalé utahování měnových kohoutků

Prakticky od března 2020 Fed každý měsíc zaplaví finanční trhy novou hotovostí ve výši 120 miliard. To tvoří za rok a půl astronomickou částku 2,1 bilionů amerických dolarů. Tato částka zajistila, že se akciové trhy nepropadly a že výnosy na amerických dluhopisech nevystřelily prudce nahoru. Samozřejmě se jednoho dne tento účet bude muset zaplatit, ale večírek zdaleka nekončí. Fed nechce ze dne na den zastavit veškerou pomoc. Snižování nákupu aktiv se označuje jako tappering. V prvním kroku chce Fed provést tappering v hodnotě 10 až 15 miliard dolarů. To znamená, že snížení nákupu aktiv bude pouze 10%. Vůbec se nejedná o zastavení programu. Jelikož šéf Fedu nechtěl dávat prostor spekulacím, neohlásil přesné datum, kdy chce s tapperingem začít. Odhaduje se však, že určitě proběhne do konce roku, s největší pravděpodobností v listopadu. Následně bude Powell sledovat reakci trhů, podle které ustanoví další kroky a plán na utahování měnové politiky. Možnost zvýšení sazeb ani nenaznačil, a proto se můžeme domnívat, že pokud by k ní došlo, bude to nejspíš až v roce 2023.

Důsledky prohlášení

Trhy jeho prohlášení přijaly bez zvláštní reakce, protože šéf Fedu řekl přesně to, co očekávaly a chtěly slyšet. Žádná velká revoluce se nechystá a i přes vysokou inflaci je hrozba zvýšení sazeb zažehnána. Snižování nákupu aktiv je taktéž velmi mírné a zdá se pravděpodobné, že ho trhy v prvních měsících možná ani nezaregistrují. Je však skoro jisté, že pokud by trhy začaly padat, Fed tappering upraví anebo dokonce zvýší částku na nákup aktiv. Právě proto můžeme prohlášení šéfa Fedu vnímat spíše jako cvičení v komunikaci než opravdový náznak změny americké monetární politiky.

Matěj Široký