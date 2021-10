Tři chyby investorů

Tři pilíře

Častá chyba investorů, kteří tvrdí, že dříve to bylo lepší a že trhy jsou nepředvídatelné, spočívá v nedostatku globální vize. Dnes si nevystačíme pouze s jedním přístupem, ale je potřeba neustále kombinovat tři pilíře: situaci makroekonomickou, mikroekonomickou (tzn. daného podniku), a technickou analýzu.

Tři chyby

Nedostatek globální vize a upřednostňování jednoho pilíře na úkor druhých vede ke třem klasickým chybám. Pokud chci investovat pouze na základě makroekonomických údajů, riskuji, že se budu naprosto mýlit v předpovědích. Ještě horší je varianta, že se sice strefím v předpovědi, ale už ne v jejím načasování. Typickým příkladem je krach. Mám dobré důvody si myslet, že burzovní krach přijde brzy. A on opravdu přijde, ale o 6 měsíců později. Onen půlrok obav a neobchodování na burze nás ve výsledku mohl stát víc než samotný krach. Stejná úvaha platí i u mikroekonomické analýzy. Může být pravda, že hodnotové společnosti jsou špatně oceněné. Avšak návrat investorů k nim se může odehrát za tři, šest měsíců či dokonce za rok nebo dva. Když nejsou investoři, kteří by tuto podhodnocenou akcii koupili, její kurz bude nadále padat, protože bude v klesající tendenci. Poslední možností je spoléhat se na technickou analýzu grafu ceny akcie. Tento přístup by měl odstranit chybu načasování vstupu do pozice. Grafy nám sice pomůžou, ale v posledku je to záležitost emocí a tedy intuice, kdy do pozice vstoupit. K tomu nestačí dobře narýsovat čáry grafu, ale znát celkový sentiment trhu. A ten bohužel z grafu nevyčteme.

Matěj Široký