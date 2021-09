Zastaví se brzy inflace?

Stabilizace cen energie

Hlavní důvodem, proč se k této verzi někteří ekonomové kloní, je skutečnost, že se přerušila růstová tendence komodit. Přestože jsou nadále drahé, pozorujeme na grafech jasné zploštění růstu. Dobrý příkladem jsou ceny ropy, které sice znovu přesáhly 70 dolarů za barel, ale prozatím nemají impulz, aby překonaly úroveň 75 dolarů za barel. Samozřejmě, že řidiči u benzínových pump toto zastavení anebo i snížení cen budou pozorovat s měsíčními odstupy. Stejně tak pro energie jako elektřina a plyn, které se zdraží pro domácnost, ale ceny se zafixují aspoň na jeden rok.

Vyspělé ekonomiky USA a Západní Evropa

Argument, proč by se měla inflace ve vyspělých ekonomikách zastavit, stojí na dvou faktech: zastavení růstu cen energií a nezvyšování platů. Tato dvě tvrzení prozatím platí. A tak si budou americké domácnosti muset paušálně připlatit na cenách energií a tím pádem jim zbyde méně prostředků na spotřebu. Menší kupní síla pak bude vytvářet protiinflační tlaky, protože se bude méně konzumovat. Navíc ve vyspělých ekonomikách pracuje většina lidí v terciární sféře, kde ceny energií nehrají až takovou roli jako při výrobě. Jelikož platy nerostou, mělo by dojít k pomalému zastavení inflace, jak to predikuje americký Fed.

Český případ

Česká republika se nachází v trochu jiné situaci. Podle ČSZO vzrostla průměrná mzda (38275 Kč) za druhé čtvrtletí 2021 v meziročním srovnání nominálně o 3893 Kč, tedy o 11,3 %. Tato informace rozbíjí jedno z důležitých tvrzení platných pro západní ekonomiku. Kromě toho mají v České republice od příštího roku stoupnout důchody. Budoucí vláda tak riskuje, že se bude muset vypořádat s inflací mnohem delší než západní země.

Matěj Široký