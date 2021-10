Mohou ekonomové předpovědět budoucí vývoj trhů?

Kdo je Howard Marks?

Jde o legendárního amerického investora, který nedávno oslavil 75 let. Před 26 lety založil investiční společnost Oaktree Capital Management, která podle údajů ze svých stránek spravovala v letošním červenci 156 miliard amerických dolarů. To z ní činí 73. největší americký penzijní fond. Howard Marks jej spravuje a vlastní v něm podíl, což z něj dělá 391. nejbohatšího Američana. Nevěnuje se ovšem pouze praktickému investování, také o něm píše. Jeho tři publikace patří do knihovničky každého investora. Velmi známé jsou i Marksovy dopisy akcionářům společnosti Oaktree Capital Management, které jsou veřejně přístupné. K jejich čtenářům patří i legendární Warren Buffett.

Investiční dopis Howarda Markse

Ve svém zatím posledním dopise je Marks velmi skeptický vůči makroekonomickým předpovědím současných ekonomů. Většina z nich podle něj ve skutečnosti nepomůže odhalit budoucnost, protože nemají křišťálovou kouli, aby nahlédli do uvažování centrálních bankéřů ohledně toho, kdy se rozhodnou zvednout úrokové sazby. Tuto informaci nevyčteme ani z žádných makroekonomických statistik. Závisí pouze na lidské vůli bankéřů z FEDu. Většina burzovních hráčů se navíc neřídí makroekonomickými předpověďmi ekonomů, ale místo toho nakupují, když se jim zdá cena akcie výhodná, a prodávají, když si myslí, že už nemá růstový potenciál. Další potíží u renomovaných ekonomů je, že většina jejich předpovědí nemá praktický dopad, jako tomu je u správců investičních fondů. Ekonom nemá praktické výsledky. Nemůže říct, že předpověděl recesi v následujícím čtvrtletí a vydělal na tom několik desítek procent. Ekonom usiluje o to, aby měl pravdu a mohl to všem ostatním ukázat. To je něco jiného než zisk.

Matěj Široký