Jak to bude s inflací dál?

Posledního půl roku se skloňuje neustále slovo inflace. Na začátku letošního března zástupci FEDu upozornili na to, že bude větší než 2 %, ale že půjde jen o přechodný jev. Zapomněli však přesně vysvětlit, co znamená slovo „přechodný“. Inflace nás již trápí víc jak půl roku, jak to s ní tedy bude dál?

Strukturální inflace

První z chyb FEDu bylo vnímání inflace jako přechodného fenoménu způsobeného uzavřením ekonomik. Očekávalo se, že uzavření ekonomik a výrobních linek všeho druhu přinese nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, přičemž ta se postupem času vyrovná a inflace pomine. To je jistě pravda. Jenomže tento pohled úmyslně opomíjí další faktory. Podle Steena Jakobsena, ředitele společnosti Saxo Bank, je pes zakopán jinde. Říká, že jedním z důvodů je to, že vlády za pandemie nasadily fiskální stimuly na úrovni válečné mobilizace. To je důvod, o kterém se moc nemluví, protože to samo o sobě zpochybňuje současnou monetární politiku centrální bank. Pokud je tento výrok platný, plyne z toho vážný fakt. Dokud se tato politika radikálně nezmění, inflace tu bude pořád. Daleko víc se vyplatí sledovat zprávy z centrálních bank než rostoucí křivky ropy, elektřiny a zemního plynu. To jsou v podstatě jen důsledky všeobecně uvolněné monetární politiky.

Český případ

ČNB se prozatím mezi centrálními bankami projevila nejrazantněji, co se zvyšování sazeb týká. Avšak základní sazba 1,5 % problém nevyřeší. Současná inflace je globální fenomén, proto česká ekonomika nemá moc možností, jak se před ní chránit. Navíc jsme svázaní s německou ekonomikou a zvýšení ceny peněz je nedostatečné. Potenciální kupce nemovitostí neodradí zvednutí hypotéky o 1,5 %, když ceny nemovitostí rostou o desítky procent. Stejná logika platí i pro podnikatele. Byznys model nestojí na způsobu podnikání, kde zvýšení úroků o 1,5 % podnikatele odradí od jeho záměru. Ani následný nárůst sazeb na 2 % celou situaci nevyřeší. Nemají tedy snahy ČNB reálný dopad? Jedinou možností, jak snížit inflační tlak, je, že díky vyšším úrokovým sazbám česká koruna posílí a tím by se zpomalil růst cen komodit. Koruna má prostor posilovat. Pokud by se podařilo dostat její kurz k 24 Kč za euro, ČNB by mohla inflaci pozitivně ovlivnit.

Matěj Široký