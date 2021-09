Neplacení SP z pasivních příjmů

22. září 2021 štítky Investice Pojištění přečtete do minuty

Z pasivních příjmů dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění. To tedy znamená, že těmito příjmy není vyřešen pojistný vztah pro důchodové a nemocenské účely. Pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, které odvádí sociální pojištění ze svých aktivních příjmů je to jistě přínosné. Ostatní občané, kteří současně nesplňují některou z náhradních dob pojištění, by měli této skutečnost přizpůsobit své vlastní finanční a investiční zajištění.

Související Penzisté a příjem z nájmu

Praktický příklad

Zaměstnankyně Karolína pracuje pro zaměstnavatele AB na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 18400 Kč a k tomu má ještě pravidelný měsíční příjem z nájmu ve výši 25000 Kč. Přestože paní Karolína pracuje na zkrácený úvazek, tak je jí z hrubé mzdy sráženo zaměstnavatelem sociální pojištění a odpracovaná doba se jí hodnotí pro důchodové účely a zakládá účast na nemocenském pojištění.

Dosahovaný měsíční příjem ve výši 25000 Kč však nebude mít žádný vliv na důchodové a nemocenské nároky. Případná nemocenská se bude počítat jenom z hrubé mzdy 18400 Kč a stejná částka bude ovlivňovat výpočet budoucího důchodu.

Zdanění pasivních příjmů je nižší

Zdanitelné pasivní příjmy nepodléhají odvodům na sociální pojištění (ani na zdravotním pojištění), zdanění těchto příjmů je tedy nižší než aktivních příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola