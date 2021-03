Stane se Čína po covidu světovým ekonomickým lídrem?

1. dubna 2021 štítky Koronavirus Měnová politika čtení na 2 minuty

Čínské ekonomice se jako jediné z velkých světových ekonomik podařilo v loňském roce vyhnout recesi. Čínský HDP vzrostl o 2,3 %. Je to sice nejméně za 44 let, kdy bylo zvykem mít šestiprocentní a vyšší růst, ale v porovnání s ostatními zeměmi je to velmi slušný výsledek.