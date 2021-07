ESG: ochrana životního prostředí nebo politický nástroj?

Faktory ESG

ESG nabízí komplexní hodnocení firmy podle mnoha kritérií, zasahujících prakticky do celého chodu firmy. Tato kritéria jsou rozdělena do tří faktorů neboli skupin. První faktorem je životní prostředí. Jednoduše řečeno, čím firma je zelenější, tím má vyšší hodnocení. Druhým faktorem jsou společenské hodnoty lidských práv nebo respektování menšin. Nejedná se však o firmu samotnou, ale i prověřování dodavatelských firem nebo spolupracujících firem. Typický příkladem byl bojkot bavlny pocházející z Číny, která pocházela z pracovních táborů , kde hlavní pracovní sílu tvoří Ujgurové. Tlak byl na přední značky jako Nike, Lacoste, Ralph Lauren a mnoho dalších. Posledním faktorem je faktor řízení, kde hlavní důraz je kladen na transparentnost.

Dopady ESG

Akciové trhy vnímaly ESG na začátku velmi pozitivně, protože v něm viděly příležitost pro nové investice a vznik nových pracovních míst v rozvinutých společnostech. Jenomže respektování hodnot ESG bude stát obrovské peníze pro všechny firmy. Nejde jen o změny ve struktuře firmy, ale ESG změní fungování celé ekonomiky. Přímým dopadem ESG bude růst cen energií, protože bude tlak na čím dál zelenější energií. Zelená energie je však drahá a je otázkou, zda všechny státy a firmy si ji mohou dovolit. Náklady spojené s ESG jsou daleko větší než výnosy a benefity pro firmy. Nejedná se tedy o ekonomicky výhodné rozhodnutí, ale o politické rozhodnutí představitelů západního světa. Problémem je, že dnešní trh je praktický globální. Jak moc obstojí firmy uvádějící v praxi ESG z ekonomického hlediska s firmami, a to především čínskými, které ESG nebudou respektovat? Pro akcionáře je vždy důležitý zisk firem a ten je pro firmy zavádějící ESG ohrožen. Firmy jsou tak nuceny investovat do ESG bez toho, aniž by věděly, že se tato investice vrátí.

Matěj Široký