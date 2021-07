Japonský dluh a jeho monetární politika

Nízké úrokové sazby

Země je světovým šampionem politiky nízkých úrokových sazeb. Od roku 1992 klesla základní sazba pod 2 % a prozatím tuto hranici nikdy nepřekonala. Od roku 2010 jsou sazby nulové a počínaje rokem 2016 dokonce v záporu (-0,1%). Japonská centrální banka oznámila, že s nulovými úrokovými sazbami počítá až do konce příštího roku. O zemi se v tomto ohledu často mluví jako o příkladu neúspěchu, protože i přes tyto monetární stimuly se tamní ekonomice nepodařilo nastartovat dvacet let očekávaný hospodářský růst.

Riziko deflace

Japonsko se na rozdíl od zbytku světa potýká s deflací. Zatímco v USA se měsíční květnová inflace blížila pěti procentům, v Japonsku má od října 2020 inflační číslo záporné znaménko. I přes růst ceny přírodních surovin, a to zejména ropy, se zemi nedaří dostat se na úroveň pozitivní inflace. Nebude-li se blížit dvěma procentům, bude velmi těžké udržet odhady růstu japonského HDP.

Třetí plán ekonomického tažení proti státnímu dluhu

Nový japonský premiér Jošihide Suga chce probudit národní ekonomiku třetím záchranným plánem. Vláda má k tomuto účelu připravenou obálku s 584 miliardami eur. Plán chce především udržet co největší zaměstnanost Japonců. Pokud se totiž japonská ekonomika rozběhne, země by konečně mohla něco udělat s růstem státního dluhu. To se zatím nikomu z novodobých premiérů nepodařilo. Japonský dluh dosahuje astronomické výše 260 % HDP, jenomže částka na třetí ekonomický plán obnovy bude taktéž financovaná dluhem. Jak je tedy možné, že je dluh země udržitelný? Může za to jeho struktura, kdy velká část připadá na vrub japonské centrální bance a pouze 5 % zahraničním věřitelům. To je jen velmi malá část, a tak Japonsko nemůže být vzhledem k zahraničí insolventní.

Matěj Široký