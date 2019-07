Kalkulujte s daní z nabytí a odměnou realitní kanceláři

Autor: Petr Gola Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Náklady na pořízení nemovitosti netvoří pouze cena samotné nemovitosti, ale rovněž daň z nabytí nemovitých věcí a odměna realitní kanceláři. S těmito finančními výdaji je nutné počítat a mít i po zaplacení kupní ceny dostatečnou rezervu.

Daň z nemovitých věcí hradí vždy kupující, sazba daně činí 4 %. Dani z nabytí nemovitých věcí podléhají úplatné převody nemovitosti. Při získání nemovitosti formou dědictví nebo darem se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. Odměnu realitní kanceláři rovněž zpravidla platí kupující a je proto vhodné ihned znát kupní cenu včetně této odměny.

Daň z příjmu si nesnížíte

Majitelé nemovitosti určené k pronájmu si nemohou daňový základ snížit o zaplacené úroky z úvěru na bydlení, neboť pořízením této nemovitosti není řešena jejich vlastní bytová situace. Hypoteční úvěr je z tohoto důvodu výhodnější, pokud se jedná o nemovitost, která bude sloužit k vlastnímu bydlení.

Nemovitost vybírejte jinak

Výběr nemovitosti se liší, zdali se jedná o nemovitost určenou k vlastnímu bydlení nebo k pronájmu. Vyšší finanční výnos z pronájmu nemovitosti mají majitelé, kteří tento pohled rozlišují. Pro pronájem jsou zpravidla výhodnější menší byty v centru. Lidé upřednostňující nájemní bydlení v bytě tráví většinou méně času a rozhodujícím faktorem je pro ně cena, která je u menších bytů nižší. Nájemní bydlení je atraktivní zejména pro mladé lidi, kteří často upřednostní nižší vybavenost bytu oproti dobré dostupnosti za zábavou.

Jak zařídit nemovitost?

Pronajímaná nemovitost může být zařízena velmi jednoduše, základní podmínkou je však čistota a útulnost. Vyšší investice do zařízení nemovitosti se nemusí vyplatit, neboť je náročnější najít zájemce, který to ocení. Vkus jednotlivých lidí se liší. Řadě majitelů nemovitosti se vyplatily nižší investice do vybavení nemovitosti s tím, že nájemci následně mohou platit méně. Majitelé nemovitosti musí počítat s častější výměnou nájemníků, neboť nájemní bydlení preferují mimo jiné mladé páry, které mají v plánu si pořídit vlastní bydlení nebo lidé častěji měnící bydlení v závislosti na své práci.