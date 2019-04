Promýšlíme čerpání úvěru

Autor: Petr Gola Rubriky: Úvěry zdroj: pixabay.com Nabídka úvěrů a půjček na trhu je pestrá, v případě potřeby lze získat finanční prostředky poměrně rychle. Každý úvěr je však potřeba si důkladně rozmyslet a propočítat. Kdy je dobré si úvěr vůbec nevyřizovat?

Čtěte také Zvyšujeme rodinný příjem

Vyřízením úvěru je možné vyřešit finanční nerovnováhu, kdy částka požadovaných výdajů je vyšší než dostupné naspořené finanční prostředky, vždy je však potřeba pamatovat, že splácení úvěru je dlouhodobým rodinným finančním závazkem.

Nehledat prozatím pronájem?

Koupit si dům nebo byt za hotové je pro naprostou většinu lidí nemožné, hypotéka na kvalitní nemovitost odpovídající rodinným finančním možnostem je dobrým dluhem. Někteří mladí lidé však mají v plánu si vyřizovat hypotéku příliš brzy. Zpravidla výhodnější je žít nějakou dobu v nájmu. Jednak si partneři zkusí, zdali jim to v jedné domácnosti klape a chtějí spolu žít dlouhodobě, rovněž je to možnost, jak během života v nájmu přesně zjistit, jaké nároky na bydlení partneři mají a co od svého vlastního bydlení očekávají. Rovněž nájemní bydlení přináší na začátku pracovní kariéry svobodu, neboť je velmi snadné se přestěhovat do jiného města za lepší pracovní nabídkou.

Skutečně si nelze našetřit?

Půjčka na věci, jejichž užitná hodnota je kratší, než doba splácení úvěru, není ekonomicky opodstatněná. Typicky špatnými rozhodnutími jsou úvěry na dovolenou a dárky, v takových případech je vždy lepší si našetřit a přizpůsobit zvolenou destinaci finančním možnostem. Úvěrem je možné si splnit přání, ale krátkodobá radost může být rychle vystřídána dlouhým finančně nepříjemným obdobím, kdy bude nutné splácet úvěr včetně úroků z úvěru.

Základem je dobré hospodaření

Rodiny, pro které je finanční plánování samozřejmostí, které dodržují sestavené rozpočty, přesně ví, kdy a za jakých podmínek čerpat úvěr. V takových případech úvěr pomáhá zvyšovat rodinnou kvalitu života. Naopak nerozumné zadlužování je začátkem dlouhodobých rodinných finančních problémů.