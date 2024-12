Vánoční dárek na poslední chvíli? Poukaz

Zajímavosti o mateřské a péči o dítě

Kdy vzniká nárok na mateřskou? Jak je to u zkráceného úvazku nebo smlouvy na dobu určitou? Kdy je mateřská 30 tisíc? Jaká je maximální mateřská? Jak je to s mateřskou na další dítě? Jak se hodnotí mateřská do důchodu? Daňový přeplatek z důvodu čerpání mateřské