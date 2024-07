Na co pamatovat při plánování hypotéky?

Úvěr může být dlouhodobým nepříjemným závazkem nebo naopak šancí. S časovým nesouladem mezi příjmy a výdaji se potýká řada lidí, přičemž v některých případech nelze čekat, dokud se spořením získají potřebné finanční prostředky, např. hypotéka je pro většinu lidí nutností, neboť koupit si nemovitost za hotové je téměř nemožné.

Základem je dobré finanční hospodaření

Zvládnutí finančního hospodaření a plánování je základním předpokladem pro řešení aktuální životní situace vhodným úvěrem. Každý žadatel o úvěr by měl mít detailní přehled o rodinných příjmech a výdajích. Pravidelné sestavování rodinného rozpočtu a jeho dodržování je základním předpokladem pro rodinné finanční zdraví. Každé čerpání úvěru je sice závažným rozhodnutím, ale žadatelé o úvěr, kteří umí hospodařit a chovají se finančně zodpovědně nemají následně se splácením úvěru problém a úvěr je jejich pomocníkem.

Základní otázka: Potřebuji vůbec hypotéku?

Hypotéka by se měla vždy vyřizovat na základě vlastní finanční analýzy a neměla by se čerpat v časové tísni. Někteří mladí lidé uvažují o vlastní nemovitosti příliš brzy, kdy ještě sami nemají vyřešenu svoji profesní budoucnost a jednoznačně nevědí, kde chtějí žít. Pro některé mladé lidi může být výhodnější bydlet v prvních letech v nájmu a mít tak „kariérní svobodu“ a moci se snadno a rychle přestěhovat za zajímavější pracovní nabídkou. Odložení hypotéky na dobu až budou představy o budoucnosti velmi konkrétní je finančně opatrným řešením životní situace. Předejde se případnému rychlému ztrátovému prodeji nemovitosti nebo řešení hypotéky z důvodu rozchodu s bývalým partnerem.

Hypotéka by měla odpovídá finančním možnostem

Samotný výběr nemovitosti by měl vždy odpovídat aktuálním finančním možnostem. Někteří žadatelé o hypotéku vidí svoji finanční budoucnost příliš optimisticky. Příjmové podmínky banky splní velmi těsně, přičemž počítají, že v příštích letech se jejich peněžní situace zlepší a budou mít dostatek finančních prostředků např. na cestování. Při plánování hypotéky je však dobré počítat i s příjmově horší budoucností a mít tedy i vlastní finanční rezervu pro dočasnou ztrátu zaměstnání jednoho z partnerů nebo pro případ poklesu mzdy v zaměstnání nebo pro případ propadu zisku ze samostatné výdělečné činnosti.

Koupit raději nejdříve menší a levnější nemovitost?

Ihned si pořídit vysněnou nemovitost je samozřejmě ideálním stavem pro všechny zájemce o hypotéku. Často to však z finančních důvodů není možné. Řešením může být pořídit si nejdříve levnější variantu a teprve v budoucnu, když se finanční situace zlepší, se přestěhovat do většího a lepšího bytu či domu. Pořízení nejdříve menšího bytu, jehož cena odpovídá příjmové situaci, neznamená, že je nutné na sny ohledně vlastního bydlení zapomenout. Za několik let může být finanční situace mnohem lepší a bude možné si při prodeji menšího bytu pořídit vytouženou nemovitost. Opatrnější plánování bydlení eliminuje riziko nesplácení úvěru a případných finančních nepříjemností a problémů.

Výhodná daňová situace

Aktuální daňová situace ohledně nemovitostí je stále příznivá, i po zvýšení daně z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí byla v minulosti zrušena a stále se neplatí. Při řešení vlastní bytové situace se z prodeje nemovitosti neplatí daň z příjmu. Případný prodej menší nemovitosti a pořízení vysněné větší nemovitosti sloužící k vlastnímu bydlení je tak dle aktuálně platné legislativy spojen pouze s platbou daně z nemovitých věcí, kterou každoročně platí všichni vlastníci nemovitosti.

Petr Gola