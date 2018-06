Zvyšujeme rodinný příjem

Autor: Petr Gola Rubriky: Finance zdroj: pixabay.com Ke splnění finančních snů vede cesta souběžného snižování výdajů a zvyšování příjmů. Přestože se dají na výdajové stránce většinou rezervy najít i u rodin, které utrácí promyšleně, tak by bylo chybou zaměřit se pouze na výdaje. Zvýšení příjmů je v současné ekonomicky příznivé době snazší než během poklesu ekonomiky.

Čtěte také Předdůchod Vám zachrání penzi

Finančně nespokojení zaměstnanci by měli svoji situaci co nejdříve řešit a nečekat, že jim zaměstnavatel sám od sebe zvýší hrubou mzdu. Zaměstnanci, kteří jsou ve firmě spokojeni, by měli nejdříve svoje finanční ohodnocení řešit s vedoucím pracovníkem. Jednání o mzdě je taky obchodem, proto je potřeba být na jednání pečlivě připraven a znát své silné i slabé stránky a mít pečlivě zdůvodněno, proč by ke zvýšení mzdy mělo dojít. Již před samotným jednáním o mzdě je vhodné mít připraven další postup, když zaměstnavatel mzdu nezvýší.

Co když zaměstnavatel mzdu nezvýší?

Při neúspěšném jednání o zvýšení mzdy u stávajícího zaměstnavatele je potřeba za účelem vyšší mzdy hledat pracovní uplatnění na trhu práce. Pracovní možnosti je vhodné mít zjištěny již před samotným jednáním. Někteří zaměstnanci nechtějí opustit z různých důvodů svoji stávající práci, i když z finančních důvodů nejsou spokojeni. V takovém případě může být řešením přivýdělek – např. různými brigádami nebo další prací (např. na zkrácený úvazek). V takovém případě je však dobré počítat s tím, že mít dlouhodobě dvě práce je velmi psychicky i fyzicky náročné. Mělo by se tedy jednat pouze o dočasné řešení.

Přivýdělek na dohodu o provedení práce

Pro přivýdělek je ideální práce na dohodu o provedení práce. Zdanění je totiž nižší. Když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně, tak se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Při současné práci na dohodu o provedení práce pro více zaměstnavatelů se přitom limit posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně.

Zahájení samostatné výdělečné činnosti

Samostatná výdělečná činnost nabízí možnost mnohem vyššího ohodnocení než v zaměstnaneckém poměru. Současně je však mnohem rizikovější a klade vysoké nároky na vlastní odpovědnost a samostatnost. OSVČ mohou mít velmi vysoké příjmy, ale mohou skončit i ve ztrátě a dluhy ze samostatné výdělečné činnosti je následně nutné dlouhodobě splácet. Výkon samostatné výdělečné činnosti je tedy nutné si velmi pečlivě promyslet. Zajímavým řešením může být zahájení samostatné výdělečné činnosti ještě při zaměstnání. Při případném neúspěchu nezůstane rodina bez finančních prostředků a výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je zvýhodněn při placení sociálního a zdravotního pojištění. Když se následně samostatná výdělečná činnost rozjede, tak se přejde z vedlejší činnosti na hlavní samostatnou výdělečnou činnost.