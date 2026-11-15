Poradna: Výpověď v práci a zvýšení vdovského důchodu
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Kristýna: Obě děti studují, syn na VŠ a dcera na SŠ. Po manželovi dostávám vdovský důchod. Nyní jsem dostala výpověď v zaměstnání. Je nějaká možnost, jak si zvýšit vdovský důchod, když budu nezaměstnaná?
Měsíční částka vdovského důchodu závisí na průběhu pojištění Vašeho manžela. Výši vdovského důchodu neovlivňují Vaše příjmy, Vaše příjmová ani majetková situace. Stejnou přiznanou částku vdovského důchodu byste pobírala, i kdybyste měla výrazně nadprůměrné mzdy, a stejnou částku budete pobírat, i když budete nezaměstnaná. Částka vdovského důchodu se z důvodu Vašich ostatních vysokých, nebo naopak nízkých příjmů nemění.
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Děti dostávají sirotčí důchod
V dotazu píšete pouze o Vašem vdovském důchodu, ale česká legislativa pamatuje i na nezaopatřené děti, které dostávají po zemřelém rodiči sirotčí důchod. Podmínka nezaopatřenosti je splněna nejdéle do 26 let věku. Nejčastěji je podmínka nezaopatřenosti splněna při studiu. Právě i nezaopatřenost dítěte je důležitá i pro pokračování výplaty vdovského důchodu, který se vyplácí pouze rok a po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, přičemž jednou z nich je právě i péče o nezaopatřené dítě.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Jestliže jste obdržela výpověď, předpokládám, že pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce, potom Vám plyne dvouměsíční výpovědní lhůta, během které máte pochopitelně nárok na mzdu. Navíc z důvodu obdržení výpovědi pro důvod, na kterém nenesete vinu, máte nárok na zákonné odstupné. Částka odstupného závisí dle § 67 zákoníku práce na délce trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval alespoň dva roky, potom Vám náleží odstupné ve výši trojnásobku Vaší průměrné mzdy. I když jste tedy dostala výpověď, tak v nejbližší době jste stále finančně zajištěna, neboť dostáváte během výpovědní lhůty mzdu a dostanete odstupné.
Podpora v nezaměstnanosti
Jestliže se Vám během výpovědní lhůty nepodaří najít nové pracovní uplatnění, potom se ihned po skončení zaměstnání registrujte na úřadu práce. Przedpokládám, že splňujete dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech, takže budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti závisí na Vašem věku. Pokud jste mladší 52 let, potom budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu nejdéle 5 měsíců, ve věku 52 let až 57 let potom po dobu 8 měsíců a lidé starší 57 let dokonce 11 měsíců. Při evidenci na úřadu práce za Vás bude platit zdravotní pojištění stát, budete dostávat poměrně vysokou podporu v nezaměstnanosti a budete mít relativně dostatek času hledat nové zaměstnání.
Závěrem
I když po obdržení výpovědi není Vaše situace příznivá, tak v nejbližších měsících budete stále finančně zajištěna, jak jsem Vám uvedl výše. Měsíční částka vdovského důchodu však bude po celou tuto dobu stejně vysoká a nebude se zvyšovat. Pro Vás bude tedy důležité velmi aktivně hledat nové zaměstnání, abyste opět současně pobírala mzdu a vdovský důchod. Mít pravidelnou mzdu je pro Vás velmi důležité, abyste mohla opět uplatňovat daňové zvýhodnění na dvě děti, které nelze během měsíců čerpání podpory v nezaměstnanosti uplatňovat. Při hledání nového zaměstnání je dobré zapojit všechny známé, kamarády, rodinné příslušníky, sociální sítě a případně napřímo oslovovat potenciální zaměstnavatele. Osobní kontakt má v dnešní informacemi a e-maily přehlcené době velkou váhu. Přestože je ztráta zaměstnání vždy nepříjemná, tak se snažte být pozitivní a brát tuto zkušenost jako impuls, jak mít vyšší mzdu nebo dělat zajímavější a pro Vás zábavnější práci.