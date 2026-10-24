Poradna: Jak bezpečně darovat domek vnučce?
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Marie: Vnučka studuje VŠ a dělá mi radost, hodně mi pomáhá. Bydlím již sama a chci jí darovat domek, ve kterém bydlím, v domě chci ale dožít. Co pro to mám udělat? Chci ji překvapit. Co to bude znamenat pro vnučku?
Bohužel vnučku nepřekvapíte v tom smyslu, že o tom nebude předem vědět. Darovací smlouvu budete muset podepsat Vy i Vaše vnučka. Darovací smlouva je dvoustranný právní akt a nikdo není povinen souhlasit s obdržením nějakého daru, který nechce. S obdržením nemovitosti formou daru bude muset Vaše vnučka souhlasit.
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Darování nemovitosti a žádné daně
S Vaším domem můžete pochopitelně jako vlastník napsaný v katastru nemovitostí libovolně nakládat a můžete tedy dům darovat i vnučce. Vaše vnučka nebude z daru od příbuzného v linii přímé platit daň z příjmů (dle § 10 zákona o daních z příjmů). Sociální a zdravotní pojištění se z daru nikdy neplatí. Pokud je však hodnota daru nad 5000000 Kč, tak je potřeba si splnit oznamovací povinnost u finančního úřadu. Sankce za nesplnění této povinnosti jsou poměrně vysoké, tak je potřeba toto oznámení podat. Daň se neplatí, jak bylo řečeno. Při darování nemovitosti je vhodné mít vyhotoven znalecký posudek. Oznámení o obdržení daru nad limit se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Daň z nemovitých věcí
Vlastníci nemovitostí platí každoročně daň z nemovitých věcí. Při případném nabytí nemovitosti ještě v roce 2026 by musela Vaše vnučka do konce ledna 2027 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2027, daň se platí následně zpravidla v květnu.
Přepis na katastru nemovitostí
Po sepsání příslušné darovací smlouvy, která musí mít předepsané náležitosti, je potřeba provést návrh na vklad na příslušném katastrálním úřadu. Poplatek činí 2000 Kč. Katastr nemovitostí je veřejnou listinou, kde jsou zapsáni majitelé příslušných nemovitostí a pozemků. K návrhu na vklad je nutné přiložit právě darovací smlouvu s ověřenými podpisy.
Sepsání kvalitní darovací smlouvy
Vzhledem k tomu, že chcete v nemovitosti bydlet do konce života, tak je vhodné na tuto skutečnost pamatovat písemně a právě v darovací smlouvě sjednat věcné břemeno dožití (služebnost doživotního užívání). I tato služebnost se následně zapisuje do katastru nemovitostí a na základě této skutečnosti byste v dané nemovitosti bydlela, i kdyby došlo k prodeji nemovitosti. Toto věcné břemeno by Vám zajistilo právo bydlet v daném domku do konce života. Někteří majitelé nemovitostí při darování sjednávají i zákaz zcizení a zatížení, kdy nelze bez souhlasu dárce nemovitost prodat nebo zatížit dluhy. Z tohoto důvodu je sepsání kvalitní darovací smlouvy nutností a je vhodné se obrátit na právníka. Předpokládám, že vnučka s tímto krokem nebude mít problém, protože i ona bude chtít, ať Vy sama máte jistotu a nemusíte se strachovat, kde budete případně bydlet. Sjednání příslušných věcných břemen je v praxi běžnou záležitostí.
Závěrem
Pro přepis domu na Vaši vnučku je nutná darovací smlouva, se kterou musí Vaše vnučka souhlasit. Daň z příjmů se při darování v linii přímé, což je splněno i u vztahu „babička–vnučka“, neplatí, je potřeba si pohlídat splnění oznamovací povinnosti. Pokud chcete mít právní jistotu pro život v domku, což se jednoznačně vždy doporučuje, tak je potřeba mít v darovací smlouvě sjednáno věcné břemeno dožití, případně i za přesnějších podmínek (např. ohledně placení různých výdajů). Doporučuji Vám se obrátit se sepsáním příslušné darovací smlouvy se všemi detaily a Vaší ochranou na právníka, abyste měla jistotu, že přepis proběhne hladce a právo bude nadále „na Vaší straně“.