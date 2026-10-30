Poradna: Důchod začátkem roku 2027 a důchodová mzda
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 1850×
Ludmila: Do důchodu půjdu koncem ledna příštího roku. Budou se mi lépe započítávat příjmy, než kdybych odešla do důchodu v letošním roce? Bude se mi počítat i rok 2026?
Měsíční částku starobního důchodu vypočteného v roce 2027 bude ovlivňovat Vaše získaná doba pojištění v celých letech a výše osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy). Čím vyšší tyto dva vstupní údaje budou, tím vyšší budete mít měsíční důchod. Pokud byste odcházela do předčasného důchodu, potom do výpočtové formule bude vstupovat ještě krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
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Průměrná důchodová mzda v roce 2027
Osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda) se Vám při výpočtu důchodu v roce 2027 vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2026, přičemž dřívější příjmy se přepočítají na současnou hodnotu. Přepočítací koeficienty jsou při výpočtu důchodu v roce 2027 vyšší než při výpočtu důchodu v roce 2026. To znamená, že když budete odcházet do starobního důchodu v roce 2027, tak Váš osobní vyměřovací základ bude vyšší než při odchodu do důchodu v roce 2026. Např. platí, že:
- Přepočítací koeficient pro příjmy z roku 1986 má při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 hodnotu 16,5205, ale při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 má již přepočítací koeficient pro příjmy z roku 1986 hodnotu 17,4301.
- Přepočítací koeficient pro příjmy z roku 2020 má při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 hodnotu 1,3557, ale při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 má již přepočítací koeficient pro příjmy z roku 2020 hodnotu 1,4304.
Právě existence přepočítacích koeficientů je velmi důležitá, protože to zaručuje stejný důchodový vliv pro jednotlivé příjmy během produktivního života. Žádné příjmové období není nějak zvýhodněno nebo naopak znevýhodněno.
Bude se Vám počítat i rok 2026
Při výpočtu důchodu v roce 2027 se hodnotí i rozhodné příjmy v roce 2026. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se příjmy z roku 2026 nepočítají, a to ani při odchodu do starobního důchodu až v prosinci. Výpočtová formule starobního důchodu je po celý kalendářní rok stejná. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025.
Nehodnotí se všechny příjmy
Při výpočtu osobního vyměřovacího základu počítejte s tím, že příjmy, ze kterých nebylo během produktivního života zaplaceno sociální pojištění, nemají vliv na částku osobního vyměřovacího základu. V praxi se přitom neplatí sociální pojištění z více druhů příjmů, než by se mohlo zdát na první pohled. Např. odvodům na sociální pojištění nepodléhají pasivní příjmy (např. z kapitálového majetku, z nájmu), příjmy z vedlejší samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu pro neplacení sociálního pojištění, brigády na pracovní dohody s odměnou do limitu apod. Tento princip platí při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 i v roce 2027.
Závěrem
Váš osobní vyměřovací základ při odchodu do starobního důchodu v roce 2027 bude vyšší, než byste ho měla při odchodu do starobního důchodu v roce 2026, důvodem jsou vyšší koeficienty. Budou se Vám započítávat i rozhodné příjmy dosažené v roce 2026.