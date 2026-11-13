Poradna: Jak moc se liší dvacetitisícový příjem pro důchod v posledních 10 letech?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 683×
Ludvík: V posledních letech se mi mzda příliš nezvyšovala, za pár let půjdu do důchodu, tak by mě zajímalo, jak moc velký to je problém. Jak moc mi klesá důchodová mzda? Jak moc klesá třeba hodnota příjmu ve výši 20000 Kč za deset let pro důchod?
Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda), přičemž tento důchodový údaj se zjišťuje z rozhodných příjmů od roku 1986. Příjmy, ze kterých byla zaplacena daň z příjmu, ale nikoliv sociální pojištění, do výpočtu starobního důchodu nevstupují, na to je dobré pamatovat.
Související
- Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025.
- Při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 se budou hodnotit rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2026.
Přepočet příjmů na současnou hodnotu
Při výpočtu starobního důchodu se nejdříve jednotlivé roční příjmy přepočítají na současnou hodnotu pomocí koeficientů. Každý rok má tedy příjmově stejnou váhu. Hodnotí se však delší období než jenom posledních deset let. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí posledních 40 let a při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 se bude hodnotit dokonce 41 let. Takže několik příjmově horších let ovlivní měsíční částku starobního důchodu méně, než by se na první pohled zdálo.
Nezvyšování příjmu snižuje státní důchod
Jestliže Vám v posledních letech mzda nerostla, tak dřívější příjmy mají vyšší současnou hodnotu a stejný příjem Vám mírně starobní důchod snižuje, protože současná hodnota takového příjmu je nižší. Zdůrazňuji však, že při výpočtu důchodu se hodnotí dlouhé příjmové období a mírný reálný pokles příjmů pouze posledních několik let nemá tak velký důchodový vliv. Vždyť pět příjmových let ovlivňuje osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v letošním roce z 12,5 %.
Výpočet v posledních 10 letech
V dotazu požadujete pro názornost vypočítat současnou hodnotu rozhodného příjmu ve výši 20000 Kč. Výpočet je proveden dle aktuálně platné legislativy, tj. pro výpočet starobního důchodu v roce 2026. V příštím roce jsou pochopitelně přepočítací koeficienty vyšší, ale „rozestup“ mezi jednotlivými roky je stejný. Zjednodušeně řečeno to znamená, že rozhodné příjmy v jednotlivých letech by byly o stejné procento vyšší.
|Rok
|Rozhodný příjem
|Koeficient
|Přepočtený příjem
|2016
|20000 Kč
|1,7333
|34666 Kč
|2017
|20000 Kč
|1,6238
|32476 Kč
|2018
|20000 Kč
|1,5062
|30124 Kč
|2019
|20000 Kč
|1,4085
|28170 Kč
|2020
|20000 Kč
|1,3557
|27114 Kč
|2021
|20000 Kč
|1,2787
|25574 Kč
|2022
|20000 Kč
|1,2049
|24098 Kč
|2023
|20000 Kč
|1,1210
|22420 Kč
|2024
|20000 Kč
|1,0581
|21162 Kč
|2025
|20000 Kč
|1,0000
|20000 Kč
Z tabulky názorně vidíme, že 20000 Kč v roce 2025 má pro důchod hodnotu 20000 Kč, ale tento stejně vysoký příjem v předcházejících letech má vyšší hodnotu. Nejvyšší potom pochopitelně v roce 2016, kdy činí přepočtená částka dokonce 34666 Kč, následně každoročně klesá až na 20000 Kč. Průměrná hodnota za uvedené roky 2016 až 2025 činí 26580 Kč. Roky 2021 až 2025 jsou tedy při stejné částce podprůměrné a roky 2016 až 2020 jsou nadprůměrné.
Závěrem
Stejný roční příjem jako v předcházejícím roce znamená pro důchodové účely reálný pokles. Přepočítací koeficient od roku 1986 postupně klesá a stejný je pouze v letech 2012 a 2013. Jestliže se Vám tedy během let mzda nezvyšuje a je stejná, tak klesá Vaše současná životní úroveň, protože reálná hodnota Vašeho příjmu klesá a současně dochází k postupnému mírnému poklesu osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy), ze kterého se vypočítává starobní důchod (řádný i předčasný).