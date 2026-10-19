Poradna: Proč mi skončila výplata nemocenské?
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Martin: V důchodu stále pracuji, normálně na pracovní smlouvu. Zaměstnavatel je se mnou spokojený a chce, abych u něj pracoval co nejdéle, jak budu chtít, i když jsem teď delší dobu nemocný. Problém je, že už nemám nemocenskou. Jak je to možné? Dříve jsem byl taky tak dlouho nemocný a normálně jsem nemocenskou dostával.
Jako řádný starobní důchodce můžete mít libovolné příjmy ze zaměstnání. Můžete i pracovat na „normální“ pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V tom není žádný problém. Vzhledem k tomu, že pracujete na pracovní smlouvu a ze své mzdy odvádíte sociální pojištění, tak máte nárok na nemocenskou. Řádní starobní důchodci platí na sociálním pojištění 0,6 % místo standardních 7,1 %, mají tedy nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Zjednodušeně řečeno platí pouze nemocenské pojištění a mají tedy nárok na nemocenskou.
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Jak se nemocenská vyplácí?
V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci jeho zaměstnavatel. To platilo i pro Vás. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti jste dostával náhradu mzdy, která náležela za hodiny, které jste měl odpracovat a z důvodu pracovní neschopnosti neodpracoval. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti náleží nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Výpočet náhrady mzdy i nemocenské závisí na dosahovaných rozhodných příjmech, ze kterých bylo placeno sociální pojištění. Samotný výpočet náhrady mzdy a nemocenské neovlivňuje skutečnost, že jste již v řádném starobním důchodu. Starobní důchodci nejsou při výpočtu nikterak znevýhodněni.
Omezení pro starobní důchodce
V čem je tedy háček? Proč už Vám nemocenská nenáleží? Dle § 28 zákona o nemocenském pojištění totiž platí, že nemocenské se vyplácí poživateli starobního důchodu po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel s Vámi počítá a chce, abyste u něj stále pracoval, tak důvodem pro skončení výplaty nemocenské je překročení uvedené maximální doby pro starobní důchodce. Do zákonného limitu jste tedy současně pobíral starobní důchod plus náhradu mzdy od zaměstnavatele a následně starobní důchod plus nemocenskou. Nyní jste již v pracovní neschopnosti bez nároku na nemocenskou a dostáváte na účet jenom starobní důchod.
Daňový přeplatek
Starobní důchodci mají tedy značně sníženou podpůrčí dobu pro výplatu nemocenské oproti zaměstnancům v předdůchodovém věku. To je důvod, proč jste v minulosti měl i při delší pracovní neschopnosti stále nárok na nemocenskou a nyní již nemáte. To je pro Vás nepříjemné. Na druhou stranu jako pracující řádný starobní důchodce máte nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy.
Mírně pozitivní zprávou je alespoň skutečnost, že z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti budete mít nárok na daňový přeplatek za rok 2026, protože v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se uplatní roční sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců. To zjednodušeně řečeno znamená, že za každý měsíc pracovní neschopnosti obdržíte daňový přeplatek ve výši 2570 Kč za předpokladu, že jste takto vysokou daň z příjmu zaplatil formou daňových záloh v průběhu roku.
Závěrem
Bohužel jako starobní důchodce máte nárok na nemocenskou omezenu dle výše uvedeného § 28 zákona o nemocenském pojištění, takže aktuálně budete dostávat na účet pouze starobní důchod. Za rok 2026 Vám vznikne nárok na daňový přeplatek.