Poradna: Chci do předčasného důchodu, ale mám strach z minimálního důchodu
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 5574×
Kateřina: Příští rok budu konečně moci jít do předčasného důchodu. S nízkým důchodem počítám, nevadí, jsem skromná, ale mám strach, abych neměla pouze minimální důchod. Dlouhé roky jsem se v rodině pořád o někoho starala a měla tak hodně nízké příjmy, ale pořád jsem pracovala. Budu mít vyšší důchod než minimální?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku za podmínky získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pokud splňujete podmínku alespoň 40 let, potom budete určitě mít starobní důchod vyšší než minimální důchod, který v roce 2027 bude činit 10340 Kč. Vysoká doba pojištění je i při nízkých rozhodných příjmech zárukou značně vyššího důchodu, než činí minimální starobní důchod. Samozřejmě je však při volbě předčasného důchodu a nižších příjmech nutné počítat s významně podprůměrným starobním důchodem.
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Praktické výpočty
V přiložené tabulce je pro názornost vypočten předčasný důchod v roce 2027 při získání minimální doby pojištění v rozsahu 40 let při nízkých osobních vyměřovacích základech (průměrných důchodových mzdách). Předčasnost je zvolena 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tj. o necelé tři roky dříve, protože se krácení provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti – tak aby nebyl předčasný důchod kvůli několika dnům zbytečně nižší.
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|17000 Kč
|40 let
|1080 dní
|12102 Kč
|20000 Kč
|40 let
|1080 dní
|13324 Kč
|23000 Kč
|40 let
|1080 dní
|14468 Kč
|26000 Kč
|40 let
|1080 dní
|14792 Kč
Nebojte se minimálního důchodu
Z přiložené tabulky názorně vidíte, že se nemusíte minimálního důchodu vůbec obávat. Vždyť i u průměrných důchodových mezd výrazně pod hranicí aktuální minimální mzdy je měsíční starobní důchod značně vyšší. Při výpočtu se nepočítá s výchovným, které od roku 2027 náleží až na třetí dítě. Výchova prvního a druhého dítěte je při výpočtu osobního vyměřovacího základu zvýhodněna, stejně jako péče o závislou osobu, což jsou jedny z novinek výpočtu starobního důchodu v roce 2027.
Pokud jste splňovala během péče o rodinné příslušníky zákonné podmínky pro zohlednění péče, potom to bude mít značně pozitivní vliv na Váš osobní vyměřovací základ. To znamená, že Vaše průměrná důchodová mzda bude vyšší, než očekáváte. Pro lidi, kteří splňovali zákonné podmínky při péči o závislou osobu pro zvýhodnění tohoto období pro důchodové účely, je výpočet důchodu v roce 2027 výhodnější než v roce 2026.
Důchodový paradox u předčasných důchodů
Vzhledem k tomu, že podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou významně přísnější než pro přiznání starobního důchodu, tak se minimální důchod v praxi předčasných důchodců v podstatě netýká. Minimální důchod bývá zpravidla přiznán lidem s problematickým průběhem pojištění, kteří splňují až „změkčené“ podmínky pro přiznání starobního důchodu a ke dni dosažení řádného důchodového věku nemají na důchod nárok a důchod jim může být přiznán až později.
Závěrem
I při velmi nízkých příjmech je předčasný důchod nad 14000 Kč, jak jsme si vypočítali v tabulce výše. Důvodem je skutečnost, že předčasní důchodci museli získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, takže tyto přísné podmínky v podstatě zaručují předčasný důchod dostatečně vyšší, než je minimální důchod určený pro lidi s problematickým průběhem pojištění.