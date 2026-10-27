Bitcoin míří k 231000 dolarům. Jenže jeho nejsilnější zbraň se může obrátit proti němu
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Za poslední měsíc cena bitcoinu oslabila o více než 4 %. Pro investory, kteří kupovali nejslavnější kryptoměnu s vidinou toho, že letní rally bude pokračovat, je nynější vývoj možná trochu zklamáním. Je však slabá výkonnost bitcoinu během října známkou toho, že předpoklad ukončení medvědího trendu byl předčasný?
Bitcoin a jeho čtyřletý cyklus
Většina teorií o konci medvědího trendu v tomto roce se opírá o teorii halvingových cyklů. Bitcoin na rozdíl od klasických měn řídí množství mincí v oběhu na základě přesně daného algoritmu. Každé čtyři roky dochází k takzvanému halvingu, tedy k události, kdy se odměna těžařům za vytěžení nového bloku sníží na polovinu. Poslední halving proběhl v dubnu 2024, kdy se odměna snížila z 6,25 na 3,125 bitcoinu. Další halving nás čeká na jaře 2028.
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Jelikož je bitcoin z pohledu historie klasických finančních aktiv pořád velmi mladým aktivem, nemáme dostatek historických dat, abychom určili jeho cyklické chování. Investoři se proto při odhadování budoucího vývoje často opírají o teorii halvingových cyklů, tedy pravidelný čtyřletý cyklus.
Zjednodušeně řečeno bitcoin přibližně tři roky roste a následně přichází jeden rok medvědího trhu. Historická minima těchto medvědích cyklů jsme mohli sledovat v letech 2014, 2018 a 2022. Pokud by se historie měla opakovat, další minimum by tedy mělo připadnout právě na rok 2026.
Bitcoin za 231000 dolarů?
Což se zatím potvrdilo. Bitcoin si vytvořil cyklické minimum 1. července letošního roku, kdy jeho cena poklesla až na 57750 dolarů. Jestli jsou tedy halvingové cykly platné, mohlo by nás čekat několik let růstu. Jaká je tedy teoretická maximální hodnota, v kterou můžeme doufat?
Pokud si na pomoc vezmeme historické poměry mezi minimem a maximem jednotlivých cyklů, zjistíme, že násobek růstu se postupně snižuje. Kdyby se bitcoin v současném cyklu dostal na čtyřnásobek svého červencového minima, znamenalo by to cenu přibližně 231000 dolarů. To je krásná vyhlídka. Ale jedná se pouze o teoretický propočet.
Co může optimistický scénář pokazit?
Prvním nepřítelem může být paradoxně samotný halvingový cyklus. Pokud bude totiž velmi dobře fungovat, investoři ho začnou předjímat. A tím ho budou značně ovlivňovat.
Druhým nepřítelem je měnová politika. Pokud Fed a s ním ostatní centrální banky výrazně zvýší sazby, může to být pro bitcoin velký problém. Expanzivní měnová politika v minulosti často vytvářela příznivé podmínky pro růst bitcoinu. Jestli naopak restriktivní měnová politika potrvá celý aktuální cyklus, může to být pro bitcoin problém.
A posledním nepřítelem je neprověřenost bitcoinu, co se týče klasických cyklů. Nevíme, jak se bitcoin bude chovat během klasické cyklické hospodářské recese. To je zatím velká neznámá. Bitcoin zažil recesi během covidu, ale tehdy šlo o recesi způsobenou externím šokem. Centrální banky navíc velmi rychle odpověděly masivním uvolněním měnové politiky.
Jak by bitcoin obstál během delší hospodářské recese, kdy by centrální banky kvůli vysoké inflaci nemohly přijít na pomoc, zatím nevíme. A to je důvod, proč by se investor neměl snažit za každou cenu chytat vrcholy a dna bitcoinového trhu. Halvingový cyklus může být užitečným vodítkem, ale rozhodně není žádnou zárukou budoucího vývoje.