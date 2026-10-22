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Zatímco všichni sledují AI, na burze vznikají nenápadné příležitosti

štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 1315×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Poslední dva roky jsou hlavním investorským evergreenem akciové společnosti ze sektoru umělé inteligence. Jejich síla je tak velká, že jejich přítomnost v amerických akciových indexech je prakticky vytáhla nahoru k historickým rekordům navzdory vysokým sazbám a drahé ropě. Získaly si oprávněně hlavní pozornost jak investorů, tak i médií. Zatímco technologické akcie překonávaly rekordy, řada tradičních společností se potýkala s poklesem zájmu investorů. Nacházejí se v tomto stínu příležitosti?

Dluhopisy, nebo akcie?

Čím častěji se mluví o tom, že hrozí prasknutí investiční bubliny okolo umělé inteligence, tím více investoři hledají zadní vrátka. Ta mohou být dnes i v podobě dluhopisů, zvláště pak pro ty investory, kteří si myslí, že centrální banky jako vždy státy podrží. Kdo si však myslí, že dluhopisová krize bude pokračovat a výnosy ještě svého vrcholu nedosáhly, bude se poohlížet po akciích.

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Kvalitní firmy mimo hlavní pozornost

Pokud člověk nebude chtít kupovat drahé technologické akcie anebo společnosti z ropného průmyslu, které se pohybují také na vysokých hodnotách, má velkou příležitost nakoupit kvalitní firmy, které už investory nepřitahují. A přesto jde o firmy, které mají pořád velmi dobrá čísla, akorát již samozřejmě nenabízejí tak velký potenciál růstu jako umělá inteligence.

Dobrým příkladem je švýcarská společnost Nestlé, která patřila k defenzivním pilířům každého portfolia. Její akcie ztratily přízeň investorů kvůli slabšímu růstu a tlaku na marže. Přesto jde o společnost se silnými značkami a stabilní poptávkou. V prvním pololetí letošního roku dosáhla organického růstu tržeb o 3,6 % a vytvořila volné cash flow ve výši 3,4 miliardy švýcarských franků.

Podobná situace panuje u francouzského LVMH. Jeho akcie výrazně zlevnily kvůli zpomalení čínské ekonomiky a slabší poptávce po luxusním zboží. To však neznamená, že značky jako Louis Vuitton nebo Christian Dior ztratily svou hodnotu. Právě tato akcie má v případě poklesu cen energií a návratu bezpečnějšího světa velký potenciál k růstu.

Příležitosti ve farmaceutickém sektoru

Zajímavé příležitosti nabízí také farmaceutický sektor. Například Sanofi dokáže díky úspěchu léku Dupixent zvyšovat tržby, přesto její akcie zůstávají pod tlakem. A to i přesto, že zdravotnický sektor funguje dobře v rozbouřených časech, které právě prožíváme. Velkou příležitostí může být také využití umělé inteligence při vývoji nových léků. Ta by mohla výrazně snížit náklady na výzkum a urychlit hledání nových léčiv.

Obdobných společností je dnes na trhu víc. Stačí se dívat jinam, než kam směřuje hlavní pozornost investorů. A také nemít přehnaná očekávání. Investiční příležitosti totiž nevznikají jen tam, kde se očekává revoluce. Někdy stačí, když se firma vrátí ke svému obvyklému růstu.

Matěj Široký

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