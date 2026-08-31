Poradna: Mám kvůli nemoci odejít do předčasného důchodu?
štítky Penze Pojištění čtení na 2 minuty | přečteno 889×
Vojtěch: Do normálního důchodu mi chybí necelý rok, teď jsem již třetím měsícem na nemocenské a na návrat do současného zaměstnání to již nevidím. Nemám raději odejít do předčasného důchodu, ať už mám klid?
Věkovou podmínku pro odchod do předčasného důchodu sice splňujete, protože do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale předčasný důchod není pro Vás vhodným řešením. Do předčasného důchodu nechoďte. Finančně by to pro Vás nedávalo smysl. Až odchod do řádného důchodu je pro Vás dobrým řešením.
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V klidu vyčerpejte plnou nemocenskou
Během čerpání nemocenské jste finančně zajištěn nemocenskou ze zaměstnání. Toto období se Vám navíc hodnotí pro výpočet budoucího starobního důchodu. Nemocenskou můžete dle § 26 zákona o nemocenském pojištění pobírat až 380 dní a ve specifických případech může být i tato lhůta ještě prodloužena. Do skončení nemocenské nejste nucen dělat žádné kroky ani změny.
Ukončení nemocenské a evidence na úřadu práce
Jestliže do dosažení řádného důchodového věku vyčerpáte nemocenskou nebo Vám skončí a přitom se nebudete chtít vrátit do současného zaměstnání, tak se můžete registrovat na úřadu práce až do dosažení řádného důchodového věku a následně odejít do řádného starobního důchodu. Rovněž období nároku na podporu v nezaměstnanosti se Vám bude počítat pro důchodové účely, a přitom nebudete bez finančních prostředků.
Do práce se vracet nemusíte a budete mít řádný důchod
Vzhledem k nároku na nemocenskou a následnou podporu v nezaměstnanosti, na kterou mají lidé starší 57 let nárok již 11 měsíců, nebudete až do dosažení řádného důchodového věku bez finančních prostředků, a přitom budete moci odejít až do řádného starobního důchodu. Proto pro Vás není předčasný důchod řešením. Do dosažení řádného důchodového věku Vám příliš času nezbývá a dané období pokryjete nemocenskou a podporou v nezaměstnanosti. Předpokládám, že byste se se zaměstnavatelem případně domluvil na rychlém ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou.
Proč nevolit předčasný důchod?
Předčasný důchod je nižší oproti řádnému důchodu kvůli krácení za předčasnost, přičemž krácení je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. I když Vám do dosažení řádného důchodového věku příliš nezbývá a případné krácení by nebylo tak výrazné, tak je pro Vás řádný důchod výrazně lepší volbou. Na rozdíl od ostatních lidí v předdůchodovém věku není pro Vás předčasný důchod nutností, protože jste ještě nevyčerpal nemocenskou a ani podporu v nezaměstnanosti. Řádný důchod budete mít vyšší než předčasný důchod, z důvodu nároku na nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti se přitom do současné práce vracet nemusíte.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením