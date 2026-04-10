Poradna: O kolik více vydělám, když si byt prodám napřímo?
Karolína: Plánuji prodat menší byt po babičce v menším okresním městě. Pochopitelně bych chtěla získat co nejvyšší příjem, takže uvažuji, že veškerou prodejní akci zorganizuji sama, abych nemusela platit provizi realitní kanceláři. Kolik ušetřím a na co bych neměla zapomenout?
Odměna realitní kanceláře je individuální, na trhu je svobodná soutěž jednotlivých realitních kanceláří a jejich odměna není regulovaná, obecně se nejčastěji pohybuje od 3 % do 6 % z prodejní ceny, samozřejmě závisí na typu nemovitosti, lokalitě a odhadované ceně. Realitní kanceláře jsou zpravidla plátci DPH, takže s tím je potřeba počítat.
Související
Můžete více vydělat, ale nemusíte…
Samozřejmě si můžete nemovitost sama prodat. To znamená udělat krásné fotky, inzerovat na nejnavštěvovanějších webech, nabízet přes sociální sítě, následně si domlouvat individuální schůzky se zájemci, kteří Vás budou různými cestami tlačit ke snížení ceny, navíc může být problém s řešením úvěru. Jakou si sama nasadíte cenu, za tu budete nemovitost prodávat. Budete muset mít kvalitní smlouvu, zajistit si úschovu pro převod finančních prostředků, zajistit přepis energií a předávací protokol. Samozřejmě bude muset proběhnout návrh na vklad do katastru nemovitostí a přepis vlastnického práva. V praxi však můžete inkasovat méně, než když prodej nemovitosti svěříte realitní kanceláři, proč?
- Renomovaná realitní kancelář nasadí cenu odpovídající lokalitě, vybavení a aktuální situaci na trhu, pokud na peníze nespěcháte, tak může začít ještě na nějaké vyšší částce, naopak jestliže na peníze hodně spěcháte, tak lze nemovitost nabídnout za nějakou rychle prodejní cenu.
- Zkušení makléři mají často seznam zájemců o určité nemovitosti v daných lokalitách, mají kontakty, což je pro prodej samozřejmě velmi důležité.
- Prezentaci nabízené nemovitosti mají kvalitní realitní kanceláře v malíku, přitom super fotky a videa přilákají mnohem více zájemců a bez fyzické prohlídky se většinou obchod neuzavře.
- Nejlepší realitní kanceláře na trhu uzavřely hodně smluv, takže veškerou procesní stránku (smlouvu, úschovu peněz, spolupráci s bankami…) mají promakanou, takže se minimalizují případné zádrhele oproti situaci, kdy budete nemovitost prodávat sama.
- Někteří kupující vyloženě upřednostňují koupi nemovitosti, kterou zprostředkovává renomovaná realitní kancelář, protože je to pro ně určitým způsobem záruka solidního obchodu.
Samotný prodej nemovitosti může zabrat mnohem více času a starostí, než nyní plánujete. Když prodej nemovitosti svěříte odborníkům, tak se tomuto stresu vyhnete. Přímý osobní prodej navíc nezaručuje, že dostanete více peněz. I se započtenou provizí pro realitní kancelář Vám může zůstat vyšší částka, než za jakou byste nemovitost prodala Vy sama. Kvalitní makléři jsou velmi dobří obchodníci a mohou daný byt prodat za částku, kterou byste Vy sama neočekávala.
Prodej na úvěr nemusí být jednoduchý
Jestliže by se Vám podařilo byt prodat zájemci, který má veškeré finance vyřešeny, tak by to bylo pro Vás mnohem jednodušší. Zájemce, který by Vám však byl schopen rychle peníze převést, by zpravidla požadoval vyšší slevu z prodejní ceny. Veškerý přímý prodej přes úvěr, který si zájemce vyřizuje, může být komplikovaný a zdlouhavý. Pro realitní kancelář mnohem méně, ta má s prodejem na hypotéku zkušenosti a může po finanční stránce vše zprostředkovat na klíč. Když nemovitost prodává realitní kancelář, tak kupující z důvodu platby v hotovosti pravděpodobně nedosáhne takové výhody nebo slevy, jako by tomu bylo v případě, že byste byt prodávala Vy sama.
Závěrem
Když si budete byt prodávat sama, tak Vám to automaticky nezaručuje, že dostanete vyšší částku. V případě osobního prodeje je nutné si pohlídat všechny právní úkony, v tomto ohledu přináší prodej nemovitosti přes renomovanou realitní kancelář prodejci potřebný klid. Jestliže budete nerozhodnuta, tak si můžete domluvit nezávaznou schůzku a teprve potom se definitivně rozhodnout.