Poradna: Nemám dobu pojištění pro předčasný důchod, co teď?
Jaroslava: Chtěla jsem na podzim odejít do předčasného důchodu. Údajně nemůžu, protože nemám dobu pojištění. Musím prý odejít až do normálního důchodu. Jak to mohu ovlivnit? Co mám udělat? Můžete mi to vysvětlit?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ale za podmínky získání minimální doby pojištění, která činí 40 let. Pokud není získána minimální doba pojištění, potom nelze do předčasného důchodu odejít. Podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu jsou méně přísné a stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. V dotazu nepíšete, jakou dobu pojištění jste získala, ale z formulace vyplývá, že podmínku minimální doby pojištění pro řádný důchod splňujete.
Máte zhodnocenu veškerou dobu pojištění?
Do doby pojištění pro důchodové účely se započítává nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění (z podnikání nebo ze zaměstnání), ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek). Doporučuji Vám si ještě jednou pečlivě ověřit, zdali máte evidovanou veškerou dobu pojištění. Pokud by tomu tak nebylo, tak by bylo potřeba chybějící dobu pojištění „vydokladovat“. Bohužel bez získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let nemůže být skutečně předčasný důchod přiznán.
Jak postupovat?
Jestliže skutečně máte veškerou dobu pojištění započítanou a průběh pojištění v databázi ČSSZ odpovídá skutečnosti, a přesto nesplňujete podmínku 40 let pojištění, potom pro Vás bohužel nepřichází předčasný důchod v úvahu. Za této podmínky byste musela skutečně odejít až do řádného starobního důchodu, protože dobu pojištění v rozsahu 35 let dle formulace dotazu splňujete. Nevím, zdali v současné době pracujete, či nikoliv. Pokud jste v současné době zaměstnaná, tak budete u současného zaměstnavatele nadále pracovat. Horší by byla situace, kdybyste byla aktuálně nezaměstnaná a již jste vyčerpala podporu v nezaměstnanosti, kterou mohou lidé v předdůchodovém věku pobírat 11 měsíců. Evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění.
Hledání nového zaměstnání
S ohledem na Vaši současnou životní situaci a výpočet starobního důchodu by pro Vás bylo nejlepší, pokud byste do dosažení řádného důchodového věku pracovala. Pokud jste nyní bez práce, potom by bylo pro Vás nejlepší, kdyby se Vám podařilo nové zaměstnání co nejrychleji najít. I třeba za cenu nižší mzdy, než na jakou jste byla doposud zvyklá. Pravidelný měsíční příjem je pro Vás důležitý i s ohledem na současnou životní úroveň. Pokud nemáte zaměstnání a nemáte již nárok na podporu v nezaměstnanosti, potom si můžete požádat o sociální dávky, zda Vám na ně vzniká nárok, to záleží na Vaší celkové životní situaci, kterou neznám.
Závěrem
Nárok na předčasný důchod vzniká pouze při dosažení doby pojištění v rozsahu 40 let. Podmínky pro odchod do předčasného důchodu jsou přísnější, než je tomu u řádného důchodu, kde stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Jestliže nesplňujete podmínku doby pojištění, tak nemůžete do předčasného důchodu odejít bez ohledu na další okolnosti vašeho průběhu pojištění. Vaše současné rozhodovací možnosti hodně ovlivňuje, zdali můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti, či nikoliv. Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, potom byste měla 11 měsíců finančně pokrytých a získala i čas na hledání zaměstnání.
