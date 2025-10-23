Přišel čas znovu nakupovat dluhopisy?
V době, kdy září americké technologické akcie či zlato, stojí dluhopisy skromně stranou. Dluhopis je ze své podstaty mnohem méně rizikový než akcie, ale za tuto stabilitu nabízí nižší výnosy. To je hlavní důvod, proč dluhopisy dlouho stály mimo zájem investorů. Není však načase změnit názor na toto aktivum?
Proč dluhopisy ztratily přitažlivost?
Klasická investorská rada pro drobné investory doporučovala portfolio v poměru 60/40. To znamená 60 % akcií, které představují dynamickou složku portfolia, a 40 % dluhopisů, jejichž úkolem bylo tlumit výkyvy a zajistit stabilní výnosy. Tato dlouhodobá investiční strategie však byla podkopána dlouholetou politikou nulových, nebo v některých případech dokonce záporných úrokových sazeb. Držet dluhopisy v portfoliu za účelem generování stabilního příjmu bylo ekonomicky neatraktivní. Úrok okolo 1 % nikoho nemohl nadchnout.
Utahování měnové politiky dluhopisům rovněž neprospělo. Dluhopisy fungují tak, že s rostoucími výnosy klesá jejich cena. Důvod je logický: staré dluhopisy s nízkým výnosem nejsou tak atraktivní jako nové, a proto musí prodávající přizpůsobit cenu, aby odpovídala novým výnosům. Tato přísná matematika zajišťuje, že dluhopisový trh je relativně stabilní. Kromě vysoké likvidity nabízí také předvídatelné chování. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak investovat do dluhopisů, je například nákup ETF označeného TLT, které zahrnuje dluhopisy s dvacetiletou splatností. Při pohledu na výkonnost těchto dluhopisů vidíme, že nejhorším rokem byl rok 2022, kdy utrpěly ztrátu 31 %. Nebylo to náhodou – právě v tomto roce americký Fed začal rychle zpřísňovat měnovou politiku. Vyšší výnosy na dluhopisech vedly k nižším cenám. Letošní rok je však jiný. Navzdory počátečnímu váhání začal Fed snižovat úrokové sazby. ETF TLT tak od začátku roku zaznamenalo zisk 8,6 %. V příštím roce mohou dluhopisy pokračovat v růstu.
Důvody pro růst ceny dluhopisů
Prvním a klíčovým důvodem je pokles úrokových sazeb. Čím více americký Fed sníží sazby, tím více porostou ceny dluhopisů. Donald Trump prosazuje co nejnižší úrokové sazby, a pokud se mu to podaří, může být rok 2026 pro americké dluhopisy velmi příznivý. Druhým důvodem je vysoká hodnota amerických akciových indexů. Ty jsou nyní na rekordních úrovních, ale burza je cyklická, a tak dříve či později přijde korekce. V takovém okamžiku budou investoři hledat bezpečnější aktiva a přesunou se z akcií do dluhopisů. Zvýšená poptávka po dluhopisech povede k růstu jejich ceny. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že dluhopisy zůstávají konzervativním aktivem, takže i zhodnocení o 10 % za rok by bylo považováno za velmi štědré.