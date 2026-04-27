Poradna: Jak velký problém pro můj důchod je dvouletá nezaměstnanost před důchodem?
Johana: Za půl roku budu moci odejít do předčasného důchodu, čehož využiji, protože aktuálně jsem přes dva roky nezaměstnaná a už nepředpokládám, že práci najdu. Jak moc mi tato nezaměstnanost sníží důchod?
Vzhledem k tomu, že jste již vyčerpala podporu v nezaměstnanosti a s nástupem do zaměstnání již nepočítáte, tak je pro Vás odchod do předčasného důchodu dobrým řešením Vaší situace. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Dle zaslaných údajů nemáte v současné době žádný příjem, pokud jste to prozatím neudělala, tak si můžete požádat o sociální dávky.
Co ovlivňuje výši předčasného důchodu?
Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši rozhodných příjmů (tzv. průměrné důchodové mzdě), získané době pojištění v celých ukončených letech a zmíněném krácení za předčasnost. Pro samotné přiznání předčasného důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Bez získání požadované minimální doby pojištění nelze odejít do předčasného důchodu. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří nejenom např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, ale i právě evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu.
Náhradní doba pojištění formou nezaměstnanosti
Evidence na úřadu práce, kdy náležela podpora v nezaměstnanosti, se jako náhradní doba pojištění započítává vždy. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáležela, se započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. V dotazu píšete pouze o poslední dvouleté nezaměstnanosti. Jestliže jste nikdy předtím nebyla v evidenci na úřadu práce, potom tato současná nezaměstnanost bude mít velmi nízký vliv na měsíční částku důchodu (započítává se z 80 %). Pokud jste však byla během života v evidenci na úřadu práce vícekrát a delší dobu, potom počítejte s hodnocením evidence na úřadu práce jako náhradní doby pojištění pouze ve výše uvedeném rozsahu.
Vyloučená doba pojištění
Když se evidence na úřadu práce hodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, tak se současně počítá i jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že nulový rozhodný příjem během evidence na úřadu práce nemá vliv na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy), ze kterého se právě starobní důchod vypočítává (řádný i předčasný důchod).
Závěrem
Jestliže jste již vyčerpala podporu v nezaměstnanosti a budete moci brzy odejít do předčasného důchodu, tak Vám dřívější odchod přinese potřebný pravidelný jistý měsíční příjem a tím i určitou finanční jistotu. Za těchto okolností pro Vás dává volba předčasného důchodu smysl. Pokud jste byla během svého života nezaměstnaná až nyní těsně v předdůchodovém věku, potom tato skutečnost nebude v podstatě mít vliv na výši Vašeho důchodu. Jiná situace by byla za předpokladu častější nezaměstnanosti, kdy se toto období hodnotilo pouze omezeně dle výše uvedených zákonných pravidel. Dlouhodobá nezaměstnanost snižuje důchod, protože se získá nižší doba pojištění a snižuje se celková průměrná důchodová mzda. Při dlouhodobé nezaměstnanosti během produktivního života se nepodaří získat ani potřebnou minimální dobu pojištění v rozsahu 40 let pro přiznání předčasného důchodu. Pro přiznání řádného důchodu stačí doba pojištění 35 let.
TIP: Kalkulačka starobního důchodu