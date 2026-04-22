Poradna: Můžu mít předčasný důchod 30000 Kč?
Libuše: Celý život jsem pracovala a měla nadprůměrné příjmy. Pracovat do normálního důchodu nezvládnu. Budu muset odejít do předčasného důchodu. O kolik dní dříve mohu odejít do předčasného důchodu, aby činil 30000 Kč? Vychovala jsem dvě děti.
Měsíční částka předčasného důchodu závisí na třech parametrech – osobním vyměřovacím základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě), získané době pojištění a krácení za předčasnost. Vzhledem k tomu, že tyto údaje ve Vašem případě neznám, tak Vám nemohu říci, jestli je nějaká možnost, aby Váš předčasný důchod činil 30000 Kč. Obecně platí, že měsíční částka důchodu ve výši 30000 Kč je značně nadprůměrná, a to i při volbě řádného starobního důchodu, natož pak při odchodu do předčasného důchodu.
Výpočet v roce 2026 a osobní vyměřovací základ
Při výpočtu řádného i předčasného důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda) vypočítává ze všech rozhodných příjmů v letech 1986 až 2025, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci, takže každý příjmový rok má stejnou důchodovou váhu a žádné příjmové období není při výpočtu důchodu zvýhodněno. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě).
Praktické výpočty
Pro názornost uvedu v tabulce několik variant, kdy činí měsíční částka předčasného důchodu 30000 Kč. Výpočty jsou provedeny u doby pojištění v rozsahu 44 let. Krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Výpočty jsou provedeny při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360, 720 a 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení tedy činí 6 % (4 × 1,5 %), 12 % (8 × 1,5 %) a 18 % (12 × 1,5 %) z výpočtového základu. Při odchodu do předčasného důchodu přesně o rok, o dva nebo o tři by bylo celkové krácení zbytečně o jeden započatý interval vyšší (kalendářní rok má 365 dní, přestupný 366 dní). Při výpočtu předčasného důchodu v tabulce níže je vždy zohledněno výchovné na dvě děti, které činí 1000 Kč (500 Kč na každé dítě).
|Průměrná mzda
|Předčasnost
|Předčasný důchod
|94550 Kč
|360 dní
|30000 Kč
|111850 Kč
|720 dní
|30000 Kč
|133500 Kč
|1080 dní
|30000 Kč
Z tabulky je názorně vidět, že dosáhnout na předčasný důchod ve výši 30000 Kč lze, ale i při výchovném na dvě děti musí být rozhodné příjmy velmi vysoké. Při nižší době pojištění by musely být příjmy ještě vyšší.
Nižší krácení? Podmínky jsou velmi přísné
Nárok na poloviční krácení u předčasného důchodu mají pouze žadatelé o předčasný důchod, kteří získali vysokou dobu pojištění v rozsahu alespoň 45 let, přičemž do potřebné doby pojištění pro nižší krácení se nezapočítávají všechny náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce, studium), takže splnit podmínky pro nižší krácení je velmi těžké a většina zájemců o předčasný důchod je nesplní, proto není s touto variantou v tabulce výše pracováno. Níže Vám však zasíláme i odkaz na kalkulačku s nižším krácením, jestliže by to byl Váš případ.
Závěrem
Předčasný důchod může v praxi činit 30000 Kč, ale vyžaduje to velmi vysoké příjmy po celou dobu a poměrně vysokou dobu pojištění. Zdali to je však i Váš případ, to Vám nemohu říci, protože jste neuvedla žádná konkrétní čísla.
