Perský záliv v plamenech a prezident u klávesnice. Iluze rychlého návratu k levné ropě se rozplývá
Konflikt mezi Íránem, USA a Izraelem vstupuje už do druhého měsíce. Je jisté, že ještě nějakou dobu potrvá, a existuje vysoká pravděpodobnost, že překoná i původní horní hranici šesti týdnů. Zcela jistě už nejde o krátkou exkurzi, jak operaci na jejím samém počátku nazýval Donald Trump. Nejdůležitějším barometrem se pro všechny stala cena ropy. Nakolik jsou dnes, po více než pěti týdnech, katastrofické scénáře reálné?
Propast mezi burzou a fyzickým trhem
Aktuální konflikt jasně ukazuje propastný rozdíl mezi ropou obchodovanou na světových burzách a fyzickou surovinou. Zatímco na trzích se každý den zobchoduje několikanásobně více ropy, než se reálně spotřebuje, fyzická ropa má nyní cenu zlata. Na burzách se obchodují především několikaměsíční kontrakty, které se automaticky prodlužují. Oproti tomu u fyzické ropy jde o reálné ceny, které je nutné zaplatit za surovinu, již si kupec skutečně odveze.
V normálních časech tyto dvě ceny konvergují. Dnes však spousta států, především těch asijských, trpí nedostatkem ropy a omezuje její spotřebu. Tyto země pak nakupují fyzickou ropu, která je momentálně o několik desítek dolarů na barel dražší, než ukazují komoditní trhy. To jen potvrzuje, že situace je vážná. Ceny fyzické ropy budou dlouhodobě vytvářet tlak i na surovinu obchodovanou na finančních trzích. Prostor pro další růst cen je tak plně otevřený.
Faktor nevypočitatelného prezidenta
Hlavní slovo na trzích má nyní, především ohledně ceny ropy, Donald Trump. Jeho jediný příspěvek na sociálních sítích dokáže na burze surovinu zdražit o deset dolarů, anebo její cenu naopak srazit. Jelikož do hlavy amerického prezidenta nikdo nevidí, je obchodování za těchto podmínek čirým šílenstvím. Krátkodobě spekulovat s cenami ropy se nevyplatí ani zkušeným hráčům, kteří nemají přístup k exkluzivním informacím z Trumpova okolí. Co má tedy dělat investor v případě, že není zkušeným traderem?
Jak naskočit do rozjetého vlaku
Na výhodný nákup ropných společností je již samozřejmě pozdě. U většiny z nich cena strmě vzrostla a jen tak neklesne. Pozornost investorů, kteří nestihli prvotní vlnu, se tak nyní upíná ke krátkodobým cenovým propadům vyvolaným překvapivými prohlášeními Donalda Trumpa. Cena ropy může na okamžik excesivně klesnout, čímž srazí i tržní hodnotu ropných firem. I kdyby konflikt skončil v nejbližších dnech, nikdo dnes nedokáže odhadnout míru poškození ropné infrastruktury v celém Perském zálivu. Návrat k normálu bude trvat přinejlepším rok nebo dva. To znamená jediné: ceny ropy a zemního plynu se na předválečnou úroveň hned tak nevrátí.