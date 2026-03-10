Cena ropy padá, hrozba ale zůstává: Co by s ekonomikou udělal návrat nad 100 dolarů?
Cena ropy po dlouhé době překonala hranici 100 dolarů za barel. V noci z neděle na pondělí během první asijské obchodní seance atakovala hranici 120 dolarů. Asie je, stejně jako Evropa, zasažena krizí více než Amerika, která se může spoléhat na svoji produkci. Spojené státy mimochodem ropu i zemní plyn exportují. To však neznamená, že drahá ropa nebude mít dopad. Jaká jsou rizika drahé ropy?
Hrozba inflace a úrokových sazeb
Kromě náporu na peněženky při čerpání pohonných hmot ovlivňuje ropná krize ekonomiku jako celek. Ekonomika z jistého úhlu pohledu není nic jiného než transformovaná energie. A když energie zdraží, celý ekonomický stroj se zadrhne. Prvním problémem je samozřejmě inflace. Podle analýzy účtu The Kobeissi Letter by měla inflace vzrůst na 2,9 %, pokud cena americké lehké ropy přesáhne 80 dolarů. Jakmile se však cena ropy bude dlouhodobě držet nad 110 dolary, inflace by se měla pohybovat okolo 3,5 %. A jestliže dojde k opravdu černému scénáři a ropa se bude běžně prodávat za 150 dolarů, americká centrální banka se musí připravit na inflaci ve výši 4,3 %.
Kdyby k tomuto vývoji skutečně došlo, můžeme snižování sazeb v tomto roce odpískat. Ani nový šéf Fedu, který chce jít Donaldu Trumpovi na ruku a nabídnout americké ekonomice co nejnižší sazby, s tím nebude moci nic udělat. A jestliže sazby neklesnou, anebo se dokonce zvýší, trhy, od akciových přes realitní až po dluhopisové, budou muset tento šok absorbovat. To nebude nic příjemného. Na druhou stranu mohou trhy velmi rychle zvednout hlavu, pokud se ukáže, že celý region směřuje k nějakému řešení.
Rovná se ropa za 100 dolarů recesi?
Po těžkém roce 2008, kdy cena ropy poprvé v historii přesáhla 100 dolarů za barel a dokonce se vyšplhala až na 147 dolarů, se na finančních trzích ustálilo rčení, že drahá ropa nás vede k recesi. Jak už to u podobných pořekadel bývá, nejsou nikdy zcela pravdivá a situaci značně zjednodušují. Recese v roce 2008 byla způsobena především finanční krizí, nikoliv samotnou cenou ropy. I když samozřejmě cena ropy měla v této krizi svou váhu. Útěchou pro nás může být to, že když vezmeme maximální cenu ropy v roce 2008 a přičteme k ní inflaci, v roce 2026 by cena ropy musela přesáhnout 210 dolarů za barel, abychom byli vystaveni stejnému šoku. Zatím máme slušnou rezervu.
Cena ropy toto pondělí klesla především díky zprávě, že země G7 uvolní větší část svých ropných rezerv, aby snížily cenový šok. Krátkodobě to trhu pomohlo. Následně cenu srazil Donald Trump prohlášením, že válka s Íránem je již téměř u konce. Nepříjemná otázka však stále visí ve vzduchu: Kde bude cena ropy na konci března, jestliže Hormuzský průliv nebude bezpečný?