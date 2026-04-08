Poradna: Jak si zvýším nízký invalidní důchod?
Jan: Mám invalidní důchod prvního stupně pouze lehce přes 9 tisíc korun. S tím se nedá finančně vyjít. Co mám udělat, abych měl vyšší invalidní důchod?
Měsíční částka invalidního důchodu závisí na průběhu pojištění před přiznáním invalidity (včetně dopojištěné doby pojištění) a právě přiznaném stupni invalidity. V Česku jsou přiznávány tři stupně invalidity. Finanční rozdíl mezi invalidním důchodem prvního stupně a třetího stupně je poměrně značný. Průměrný invalidní důchod prvního stupně činil koncem loňského roku 10103 Kč, což při zohlednění valorizace je necelých 10500 Kč. Z formulace dotazu vyplývá, že máte podprůměrný invalidní důchod prvního stupně. Výpočet však byl proveden dle Vašeho průběhu pojištění.
Kdy se zvýší částka invalidního důchodu?
Ke zvýšení měsíční částky invalidního důchodu dochází pouze z důvodu valorizace nebo z důvodu přiznání vyššího stupně invalidity. Nyní si aktivně invalidní důchod nezvýšíte, a to ani výdělečnou činností. Invalidní důchody prvního stupně jsou přitom ze všech státem vyplácených důchodů v průměru nejnižší, takže se během let z důvodu pravidelné valorizace zvyšují nejméně. Z důvodu budoucích valorizací se Vám tedy měsíční částka důchodu bude v korunovém vyjádření zvyšovat méně než starobním důchodcům.
Nutnost vlastního příjmu
Zejména u invalidních důchodců prvního stupně se předpokládá, že budou mít k pobíranému invalidnímu důchodu svůj vlastní příjem, neboť invalidní důchodci mohou vykonávat výdělečnou činnost, pokud svým rozsahem, náplní a náročností odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně se navíc nehodnotí pro budoucí výpočet starobního důchodu jako náhradní doba pojištění. Pro budoucí výpočet starobního důchodu je náhradní dobou pojištění pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Vlastní výdělek invalidních důchodců prvního stupně je tak velmi důležitý a přínosný nejenom s ohledem na aktuální životní situaci, ale i do budoucna pro výpočet starobního důchodu.
Najít práci na zkrácený úvazek není snadné
Hodně invalidních důchodců prvního stupně by preferovalo práci na zkrácený úvazek, takových nabídek však není mnoho. Ze zkráceného úvazku se totiž vždy platí sociální pojištění a takové zaměstnání se započítává pro důchodové účely. Kdyby se Vám podařilo takové zaměstnání najít, bylo by to pro Vás dobré.
Sleva na invaliditu
Při výpočtu daně z příjmu, ať už ze závislé činnosti (zaměstnání), nebo ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání), můžete uplatnit slevu na invaliditu prvního stupně, která činí 210 Kč, sleva na invaliditu je tedy nízká. Samozřejmě uplatníte i slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč.
Závěrem
Pokud Váš přiznaný invalidní důchod prvního stupně odpovídá Vašemu průběhu pojištění, tak si ho teď nemůžete zvýšit. Vlastní příjem během pobírání invalidního důchodu není důvodem pro přepočet a zvýšení měsíční částky invalidního důchodu. Částky invalidních důchodů se liší méně, než by se na první pohled mohlo zdát. Ani s nadprůměrným invalidním důchodem prvního stupně se nedá normálně finančně vyjít a vlastní příjem je pro příjemce invalidního důchodu v podstatě nutností bez ohledu na částku invalidního důchodu. Situace na trhu práce je samozřejmě pro invalidní důchodce velmi složitá, najít pracovní uplatnění odpovídající zdravotnímu stavu je těžké a nabízených pracovních pozic je relativně málo. Aktivní přístup je velmi důležitý.
