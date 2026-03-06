Poradna: Může invalidní důchodce odejít do předčasného důchodu?
Dalibor: Aktuálně pobírám invalidní důchod prvního stupně, v minulosti jsem měl i druhého stupně. Dříve jsem si během invalidního důchodu i přivydělával, teď už to však nezvládám, takže žiju pouze z invalidního důchodu a přemýšlím o předčasném důchodu. Jak to mají invalidní důchodci s předčasným důchodem?
I invalidní důchodci mohou samozřejmě odejít do předčasného důchodu. Současně pobírat invalidní důchod a starobní důchod není pochopitelně možné. Odchodem do předčasného důchodu si nemůžete finančně pohoršit. Invalidní důchodci však nejsou bez příjmu, a proto by si měli vždy pečlivě propočítat, s jakým předčasným důchodem by mohli počítat a s jakým řádným starobním důchodem. Ani invalidní důchodci se totiž při výpočtu předčasného důchodu nevyhnou krácení za předčasnost.
Pro lidi v předdůchodovém věku, kteří již vyčerpali podporu v nezaměstnanosti a jsou aktuálně bez finančních prostředků, je často odchod do předčasného důchodu vhodným řešením jejich životní situace. U invalidních důchodců to takto jednoznačné není, protože mají nárok alespoň právě na invalidní důchod. Při odchodu do předčasného důchodu z invalidního důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, tak jako u ostatních žadatelů o předčasný důchod. Pobírání invalidního důchodu při následném výpočtu předčasného důchodu nepřináší žádnou speciální zvýhodněnou výpočtovou formuli.
Rozhoduje průběh pojištění
Samotný výpočet řádného starobního důchodu i předčasného důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, který ve Vašem případě neznám. Nevím, jak dlouho invalidní důchod pobíráte, jaké jste měl rozhodné příjmy před přiznáním invalidity a jaké jste měl rozhodné příjmy po přiznání invalidního důchodu. Všechny tyto skutečnosti mají pochopitelně vliv na budoucí výpočet starobního důchodu.
Důležitost vlastního příjmu
Období pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se pro budoucí výpočet starobního důchodu nehodnotí jako náhradní doba pojištění. Pro důchodové účely je náhradní dobou pojištění pouze období pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Z tohoto důvodu je dobře, že jste během pobírání invalidního důchodu prvního a dříve druhého stupně pracoval. Pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně je s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu důležité mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Rozhodující je tedy platba sociálního pojištění, záleží tedy na tom, jaké jste měl příjmy, zdali na pracovní smlouvu (i na zkrácený úvazek) nebo některou z pracovních dohod a případně, jak vysoké odměny z pracovních dohod jste měl.
Závěrem
Do předčasného důchodu odejít můžete, nejdřívější možný termín je tři roky před dosažením řádného důchodového věku, který si dle aktuálně platné legislativy můžete zjistit i v naší kalkulačce. Před konečným rozhodnutím Vám však doporučuji nechat si propočítat výši důchodu ve vybraných důchodových termínech, abyste přesně věděl, s čím můžete počítat a zdali nepůjdete raději až do řádného starobního důchodu. Nevím, jaká je Vaše celková finanční a životní situace. Pobírání invalidního důchodu samozřejmě není překážkou přiznání sociálních dávek. Doporučuji Vám si i zjistit, zdali nemáte nárok na sociální dávky, tato skutečnost totiž může rovněž značně ovlivnit Váš plánovaný odchod do starobního důchodu.
