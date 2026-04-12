Poradna: Musím jako předčasný důchodce platit zdravotní pojištění?
Dalibor: Na podzim plánuji odejít do předčasného důchodu. Celý život jsem pracoval, tak chci v předčasném důchodu trošku podnikat, pouze omezeně, abych splnil zákonné podmínky. Možná budu pracovat i na DPP, je to možné? Budu si muset ale platit zdravotní pojištění, když už jsem v důchodu?
Příjemci řádného i předčasného důchodu jsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci. Kdo pobírá pouze předčasný důchod a nemá žádné jiné příjmy, ten si sám žádné zdravotní pojištění neplatí a s ohledem na placení zdravotního pojištění nemá žádné starosti ani povinnosti. Jestliže budete tedy v předčasném důchodu vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, tak se bude jednat o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost k důchodu. Podnikání v předčasném důchodu je však značně omezeno.
Související
Pozor na příjmový limit
Předčasní důchodci nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Když předčasný důchodce takový příjem má, tak mu po dobu takového zaměstnání neplyne výplata státního důchodu. Výplata předčasného důchodu by se obnovila až po dosažení řádného důchodového věku nebo po ukončení zaměstnání zakládajícího účast na platbě sociálního pojištění, podle toho, co by nastalo dříve. Pro celý kalendářní rok je limitem pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti částka ve výši 117521 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje, na to je potřeba vždy pamatovat a hlídat si to.
Zdravotní pojištění se platí vždy
Pro výpočet zdravotního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti není stanoven žádný limit. To znamená, že zdravotní pojištění se platí i z nízkého zisku. Zjednodušeně řečeno to znamená, že podnikající předčasný důchodce s hrubým ziskem (příjmem poníženým o výdaje) neplatí sociální pojištění, ale zdravotní pojištění ano. Přehledy však musí předčasný důchodce odevzdat místně příslušné OSSZ i zdravotní pojišťovně. Např. při hrubém zisku 80000 Kč by bylo roční zdravotní pojištění 5400 Kč (80000 Kč × 50 % × 13,5 %).
Jak je to s daní z příjmu?
Předčasní důchodci uplatní v ročním daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, tak jako ostatní daňoví poplatníci. To znamená, že do ročního zdanitelného příjmu ve výši 205600 Kč je roční daň z příjmu nulová, protože vypočtenou daň z příjmu sníží sleva na poplatníka do nuly.
Současné zaměstnání na DPP? Ano, je to možné
Z hrubé odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna do limitu. V roce 2026 to je 11999 Kč a méně. V praxi tak může mít předčasný důchodce souběžný příjem z dohody o provedení práce s odměnou do limitu i z podnikání se ziskem do limitu. Ani z jednoho příjmu se v takovém případě neplatí sociální pojištění, což je zákonná podmínka pro současné pobírání předčasného důchodu a příjmu ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti.
Závěrem
Pokud odejdete do předčasného důchodu, tak to automaticky neznamená, že již nebudete moci mít žádný vlastní příjem. Vaše příjmové možnosti však budou značně omezené a budete si muset hlídat zákonné limity, abyste současně pobíral předčasný důchod a další příjmy z výdělečné činnosti. Příjmové omezení však platí pro předčasné důchodce pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile dosáhnete řádného důchodového věku, tak již budete moci mít libovolné příjmy.
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu 2026
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu 2026