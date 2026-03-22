Poradna: Kolik mě bude stát nejdřívější možný důchod?

Magda: Do důchodu mi chybí tři a půl roku, vychovala jsem dvě děti. Vstávat každý den do práce je pro mě těžší a těžší. Tak moc se těším na důchod, že půjdu do předčasného důchodu co nejdříve. Jak moc si pohorším, když odejdu do předčasného důchodu co nejdříve? Na úřadu práce jsem nikdy nebyla a už to tak chci nechat.

Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, takže je vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, a nikoliv přesně tři roky, aby nebylo krácení zbytečně vyšší.

Bez minimální doby pojištění to nejde

Pouhé dosažení požadovaného věku pro přiznání předčasného důchodu nestačí, je nutné získat i minimální dobu pojištění, která činí 40 let. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let, takže odchod do předčasného důchodu si nemůže dovolit každý.

Krácení u předčasného důchodu

Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Žadatelé o předčasný důchod s vysokou dobou pojištění v rozsahu 45 let mají nárok na poloviční krácení. Splnit podmínky pro toto nižší krácení je však těžké, protože se nehodnotí některé náhradní doby pojištění (např. studium nebo nezaměstnanost).

Praktické výpočty 2026

Pro názornost máme v tabulce níže vypočtený řádný starobní důchod u různých průměrných mezd při získání doby pojištění v rozsahu 46 let a předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku při získání doby pojištění v rozsahu 43 let (přestane se pracovat o necelé tři roky dříve, proto i nižší doba pojištění u předčasného důchodu). Veškeré výpočty jsou provedeny dle výpočtové formule roku 2026 a vždy počítáme s výchovným na dvě děti ve výši 1000 Kč. Odchod do předčasného důchodu nemá žádný vliv na částku výchovného. Výpočty jsou provedeny u nejčastějších důchodových mezd v rozmezí 30000 Kč až 80000 Kč. Z tabulky vidíme, že u průměrné důchodové mzdy ve výši 30000 Kč je měsíční rozdíl mezi důchody 5290 Kč a u průměrné důchodové mzdy ve výši 80000 Kč potom již 8213 Kč. Platí tedy, že čím vyšší příjmy, tím následně vyšší finanční rozdíl mezi řádným a případným předčasným důchodem.

Průměrná mzda Řádný důchod Předčasný důchod
30000 Kč 22081 Kč 16791 Kč
40000 Kč 23869 Kč 17995 Kč
50000 Kč 25657 Kč 19198 Kč
60000 Kč 27445 Kč 20401 Kč
80000 Kč 31021 Kč 22808 Kč

Co změna názoru na evidenci na úřadu práce?

V dotazu píšete, že se nechcete evidovat na úřadu práce, ale kdybyste svůj názor změnila, tak byste měla vyšší důchod a mohla skončit v současném zaměstnání dříve, když Vás již hodně vyčerpává. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je výhodnější než v loňském roce a evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti zvyšuje dobu pojištění pro výpočet důchodu a případný pozdější odchod do předčasného důchodu snižuje krácení za předčasnost, které je významné, jak jsme si vypočítali výše.

Petr Gola

