Ve kterých městech jsou nejvyšší důchody?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 221×
Důchody v Česku se liší výrazně méně než mzdy, protože při výpočtu starobního důchodu hraje důležitou roli prvek solidarity, takže s rostoucí mzdou klesá náhradový důchodový poměr. Nejvyšší průměrný důchod je v Praze, v Mladé Boleslavi, v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Brně, na Kladně a v Karviné. Jak se liší průměrné důchody v Česku?
Zatímco na průměrnou mzdu přibližně dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou, protože částku průměrné mzdy značně ovlivňují mzdy nejlépe placených zaměstnanců, kterým přitom mzdy rostou nejrychleji, tak u důchodů jsou značně menší rozdíly. Životní úroveň penzistů se liší méně než životní úroveň zaměstnanců.
Související
Praktické výpočty
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny měsíční částky starobního důchodu dle výpočtové formule roku 2026 u různých průměrných důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů), při výpočtu se nepočítá s výchovným a je zvolena doba pojištění v rozsahu 44 let.
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Starobní důchod
|25000 Kč
|44 let
|19523 Kč
|50000 Kč
|44 let
|23798 Kč
|75000 Kč
|44 let
|28074 Kč
|100000 Kč
|44 let
|32350 Kč
Z tabulky mimo jiné vidíme, že zatímco mzda ve výši 100000 Kč je čtyřikrát vyšší než mzda 25000 Kč, tak řádný starobní důchod je vyšší pouze 1,66krát (32350 Kč : 19523 Kč). To je důvod, proč se vyplácené starobní důchody v Česku liší značně méně než dosahované mzdy.
Jak se liší průměrný důchod napříč kraji?
Dle statistiky České správy sociálního zabezpečení byl průměrný starobní důchod k 31. 12. 2025 nejvyšší v těchto krajích: v Praze (22211 Kč), ve Středočeském kraji (21388 Kč), v Moravskoslezském kraji (21160 Kč), v Plzeňském kraji (20967 Kč), v Jihočeském kraji (20955 Kč), v Jihomoravském kraji (20946 Kč) a v Královéhradeckém kraji (20939 Kč).
Nejnižší průměrné starobní důchody potom byly v Karlovarském kraji (20187 Kč), v Olomouckém kraji (20607 Kč), v Ústeckém kraji (20737 Kč), v Libereckém kraji (20844 Kč) a v Pardubickém kraji (20856 Kč).
Mzdy v Praze jsou výrazně vyšší než v ostatních krajích, u penzí již tomu tak není. Vzhledem k tomu, že v Praze jsou nejvyšší ceny služeb, tak je životní úroveň řady penzistů v jiných městech vyšší než penzistů v Praze.
Valorizace důchodu od ledna 2026
Při pravidelné každoroční lednové valorizaci se všechny státní důchody zvýšily. Každý řádný starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu se zvýšila o 240 Kč a procentní výměra důchodu řádných starobních důchodů se zvýšila o 2,6 %. V odstavci výše jsou uvedeny průměrné částky starobních důchodů v jednotlivých krajích v Česku ke konci loňského roku, tedy před valorizací.
Při zohlednění základní valorizace by se průměrné částky výše uvedených důchodů zvýšily v rozmezí od 644 Kč v Karlovarském kraji (na 20831 Kč) po 697 Kč v Praze (na 22908 Kč).
Ve kterých okresech je průměrný důchod nejvyšší?
Mimo Prahu byl ke konci loňského roku dle statistiky ČSSZ nejvyšší průměrný starobní důchod v těchto okresech: Mladá Boleslav, Hradec Králové, České Budějovice, Brno-město, Kladno, Karviná, Plzeň-město, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Žďár nad Sázavou, Brno-venkov, Rakovník a Most, ve všech více než 21200 Kč, po lednové valorizaci všude více než 21870 Kč.
Nejnižší průměrný starobní důchod ke konci loňského roku dle statistiky ČSSZ byl v těchto okresech: Jeseník, Znojmo, Cheb, Bruntál, Děčín, Karlovy Vary, Břeclav a Domažlice, ve všech méně než 20400 Kč, po lednové valorizaci méně než 21000 Kč.