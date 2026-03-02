Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Ve kterých městech jsou nejvyšší důchody?

štítky Osobní finance Penze

foto: Canva, ilustrační fotografie

Důchody v Česku se liší výrazně méně než mzdy, protože při výpočtu starobního důchodu hraje důležitou roli prvek solidarity, takže s rostoucí mzdou klesá náhradový důchodový poměr. Nejvyšší průměrný důchod je v Praze, v Mladé Boleslavi, v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Brně, na Kladně a v Karviné. Jak se liší průměrné důchody v Česku?

Zatímco na průměrnou mzdu přibližně dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou, protože částku průměrné mzdy značně ovlivňují mzdy nejlépe placených zaměstnanců, kterým přitom mzdy rostou nejrychleji, tak u důchodů jsou značně menší rozdíly. Životní úroveň penzistů se liší méně než životní úroveň zaměstnanců.

Praktické výpočty

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny měsíční částky starobního důchodu dle výpočtové formule roku 2026 u různých průměrných důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů), při výpočtu se nepočítá s výchovným a je zvolena doba pojištění v rozsahu 44 let.

Průměrná mzda Doba pojištění Starobní důchod
25000 Kč 44 let 19523 Kč
50000 Kč 44 let 23798 Kč
75000 Kč 44 let 28074 Kč
100000 Kč 44 let 32350 Kč

Z tabulky mimo jiné vidíme, že zatímco mzda ve výši 100000 Kč je čtyřikrát vyšší než mzda 25000 Kč, tak řádný starobní důchod je vyšší pouze 1,66krát (32350 Kč : 19523 Kč). To je důvod, proč se vyplácené starobní důchody v Česku liší značně méně než dosahované mzdy.

Jak se liší průměrný důchod napříč kraji?

Dle statistiky České správy sociálního zabezpečení byl průměrný starobní důchod k 31. 12. 2025 nejvyšší v těchto krajích: v Praze (22211 Kč), ve Středočeském kraji (21388 Kč), v Moravskoslezském kraji (21160 Kč), v Plzeňském kraji (20967 Kč), v Jihočeském kraji (20955 Kč), v Jihomoravském kraji (20946 Kč) a v Královéhradeckém kraji (20939 Kč).

Nejnižší průměrné starobní důchody potom byly v Karlovarském kraji (20187 Kč), v Olomouckém kraji (20607 Kč), v Ústeckém kraji (20737 Kč), v Libereckém kraji (20844 Kč) a v Pardubickém kraji (20856 Kč).

Mzdy v Praze jsou výrazně vyšší než v ostatních krajích, u penzí již tomu tak není. Vzhledem k tomu, že v Praze jsou nejvyšší ceny služeb, tak je životní úroveň řady penzistů v jiných městech vyšší než penzistů v Praze.

Valorizace důchodu od ledna 2026

Při pravidelné každoroční lednové valorizaci se všechny státní důchody zvýšily. Každý řádný starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu se zvýšila o 240 Kč a procentní výměra důchodu řádných starobních důchodů se zvýšila o 2,6 %. V odstavci výše jsou uvedeny průměrné částky starobních důchodů v jednotlivých krajích v Česku ke konci loňského roku, tedy před valorizací.

Při zohlednění základní valorizace by se průměrné částky výše uvedených důchodů zvýšily v rozmezí od 644 Kč v Karlovarském kraji (na 20831 Kč) po 697 Kč v Praze (na 22908 Kč).

Ve kterých okresech je průměrný důchod nejvyšší?

Mimo Prahu byl ke konci loňského roku dle statistiky ČSSZ nejvyšší průměrný starobní důchod v těchto okresech: Mladá Boleslav, Hradec Králové, České Budějovice, Brno-město, Kladno, Karviná, Plzeň-město, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Žďár nad Sázavou, Brno-venkov, Rakovník a Most, ve všech více než 21200 Kč, po lednové valorizaci všude více než 21870 Kč.

Nejnižší průměrný starobní důchod ke konci loňského roku dle statistiky ČSSZ byl v těchto okresech: Jeseník, Znojmo, Cheb, Bruntál, Děčín, Karlovy Vary, Břeclav a Domažlice, ve všech méně než 20400 Kč, po lednové valorizaci méně než 21000 Kč.

Petr Gola

