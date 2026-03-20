Poradna: Mám dceři darovat byt, nebo peníze?
Slávek: S manželkou jsme asi před jedenácti lety koupili jednopokojový byt pro naši dceru, který jsme během jejího studia pronajímali. Teď chceme byt darovat dceři. Bude pro ni lepší, když jí byt darujeme, nebo je lepší byt prodat a darovat dceři peníze?
Hned na úvod je potřeba zdůraznit, že dle § 10 zákona o dani z příjmů nebude Vaše dcera z daru platit daň z příjmů, neboť darováním bytu nebo peněz dceři je splněna zákonná podmínka pro daňové osvobození. Z daru se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Takže Vaše dcera nebude z daru platit žádné daně a ani Vy.
Neexistuje jednoznačná odpověď
Která z uvedených variant je lepší, na to nelze jednoznačně odpovědět, protože závisí na osobní finanční a životní situaci Vaší dcery, kterou neznám. Před darováním je vhodné si odpovědět na několik zásadních otázek, např.:
Bude Vaše dcera v nemovitosti bydlet? Pokud ano, tak je darování nemovitosti správným řešením, protože bude moci žít ve svém a být si vlastním pánem. Nebude platit žádnou hypotéku a její povinné měsíční výdaje budou oproti řadě vrstevníků nižší.
Potřebuje Vaše dcera peníze? Jestliže Vaše dcera potřebuje z různých důvodů finanční prostředky, např. na pořízení nemovitosti v jiném městě či rozjezd vlastního byznysu, potom pro ni bude lepší, když jí darujete peníze.
Potřebujete část peněz sami pro sebe? Když byt prodáte, tak si samozřejmě budete moci část inkasovaných peněz nechat a dceři dáte částku, která bude odpovídat Vašim finančním možnostem a Vašemu jednoznačnému rozhodnutí.
Chce dcera byt dále pronajímat? Možná může Vaše dcera bydlet v levném nájmu v jiném městě, v bytě přítele…, a bude chtít mít vlastní pravidelný příjem z nájmu z vlastní nemovitosti, potom pro ni bude vhodné, když jí darujete byt, protože během let se může situace změnit a bude tento byt potřebovat sama pro sebe.
Bude dcera v brzké době byt prodávat? Jestliže s manželkou nyní byt prodáte, tak dle zaslaného dotazu splníte daňové podmínky pro daňové osvobození, protože byt vlastníte déle, než činí časová lhůta pro daňové osvobození. Z příjmu z prodeje byste tedy neplatili daň z příjmů. Pokud však byt darujete teď dceři a ta ho prodá a peníze nebude čerpat k řešení vlastní bytové situace a ani nedodrží časový test pro daňové osvobození, tak bude z prodeje platit daň z příjmů. V takovém případě by bylo vhodné mít odhad ceny darovaného bytu, protože daňovým základem by byl rozdíl mezi příjmem a hodnotou bytu při darování. Pokud by tomu tak bylo, tak je lepší, když byt prodáte Vy.
Chcete spoléhat na další růst ceny nemovitosti? Ceny nemovitostí v posledních letech značně stouply. Pokud chcete Vy a Vaše dcera více na případném prodeji vydělat s tím, že budete očekávat další zvýšení ceny nemovitostí, potom je lepší prozatím situaci nechat tak, jak je.
Chce Vaše dcera situaci řešit? Možná má Vaše dcera pro příští roky jiné plány, chce cestovat, hledat pracovní či podnikatelské výzvy a nechce se vázat na bydlení na jednom místě a ani nechce nyní řešit starosti s nájemcem, zdaněním nájmu a starosti o byt a nechce peníze obdržet, aby je celé neutratila, a chce, abyste zatím byt stále pronajímali a chce situaci řešit později, třeba za rok či dva.
Závěrem
Pro Vás i Vaši dceru by bylo nejlepší, kdybyste si sedli a všechny varianty dohromady probrali, aby Vám Vaše dcera řekla, jaké má plány a jak hodlá s bytem naložit. Doporučuji Vám vše důkladně probrat a konečné rozhodnutí učinit až po zohlednění všech aspektů.