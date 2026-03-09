Poradna: Splním pouze minimální dobu pojištění, jaký budu mít důchod?
Pavel: Na podzim budu odcházet do starobního důchodu. Dobu pojištění budu mít pouze 35 nebo 36 let. Na přiznání důchodu mi to stačí, ale mám obavy, že budu mít starobní důchod velmi nízký. V posledních letech jsem měl mzdu okolo 35 tisíc korun. Jaký mohu očekávat důchod?
Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Dle formulace dotazu tuto zákonnou podmínku splníte, takže Vám ke dni dosažení řádného důchodového věku bude přiznán řádný starobní důchod.
Hned v úvodu je nutno poznamenat, že starobní důchod přiznaný v roce 2026 nemůže být nižší než 9800 Kč. Vy podmínky pro přiznání starobního důchodu splňujete, takže bez ohledu na další okolnosti Vám nemůže být přiznán starobní důchod nižší než 9800 Kč. Pravděpodobně však budete mít starobní důchod vyšší. Minimální důchod je totiž záležitostí lidí s velmi problematickým průběhem pojištění.
Rozhodné příjmy
Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí na dvou základních vstupních parametrech: získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu. Dobu pojištění ve Vašem případě známe, ale osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) však nikoliv. Do výpočtové formule starobního důchodu vstupují již příjmy od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, takže se hodnotí velmi dlouhé příjmové období. Údaj o mzdě ve výši 35000 Kč v posledních letech je tak pro výpočet starobního důchodu nedostačující. Ve Vašem případě může být značně nepřesné odvozovat výši starobního důchodu dle aktuálního příjmu, který je pravděpodobně vyšší než celkový osobní vyměřovací základ, ze kterého se bude starobní důchod vypočítávat.
Mezery v pojištění a rozmělnění osobního vyměřovacího základu
Získání pouze minimální doby pojištění je s ohledem na výpočet starobního důchodu nepříjemné i z toho důvodu, že máte mezery v pojištění. Tyto mezery v pojištění se při samotném výpočtu starobního důchodu projevují dvojím způsobem. Za prvé se získá nízká samotná doba pojištění a za druhé dochází k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu, ze kterého se starobní důchod vypočítává. To mimo jiné znamená, že Váš souhrnný osobní vyměřovací základ může být značně nižší, než je Vaše současná hrubá mzda.
Praktické výpočty
V přiložené tabulce Vám pro názornost vypočítám řádný starobní důchod dle výpočtové formule starobního důchodu v roce 2026 u různých osobních vyměřovacích mezd při získání pouze minimální doby pojištění v rozsahu 35 let. Osobní vyměřovací základ je úmyslně zvolen i značně nižší než právě 35000 Kč, protože se hodnotí velmi dlouhé příjmové období a mezery v pojištění mají negativní vliv na celkovou částku osobního vyměřovacího základu.
|Osobní vyměřovací základ
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|20000 Kč
|35 let
|15261 Kč
|24000 Kč
|35 let
|16396 Kč
|28000 Kč
|35 let
|16940 Kč
|32000 Kč
|35 let
|17484 Kč
|36000 Kč
|35 let
|18028 Kč
Závěrem
S ohledem na Vaše důchodové nároky je velmi dobře, že splňujete podmínku minimální doby pojištění v rozsahu 35 let a že Vám ke dni dosažení řádného důchodového věku bude starobní důchod přiznán. Vzhledem k tomu, že samotný výpočet řádného starobního důchodu je v Česku při nízkých příjmech příznivý, tak možná budete mít starobní důchod vyšší, než očekáváte.
