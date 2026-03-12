Nejslabší článek AI revoluce? Technologický dinosaurus vsadil na OpenAI a drtí Wall Street
I když většina investorů, a nejen jich, sleduje především vývoj cenové křivky ropy, nesmíme zapomínat na další témata, která hýbala trhy před válkou v Íránu. Tato témata byla dvě: umělá inteligence a výše úrokových sazeb. Druhé jmenované téma však souvisí především s vývojem na trhu s ropou, a ten je jednoduše nepředvídatelný. Jakmile ale budeme znát, jak íránský konflikt dopadne, trhy se vrátí ke starým problémům.
Technologický dinosaurus chytá druhý dech
Firmu Oracle není třeba představovat, jedná se o technologického giganta, který se na trhu pohybuje již velmi dlouho. S příchodem umělé inteligence však tento technologický dinosaurus chytil druhý dech. Oracle se přeorientoval z dodavatele softwaru na poskytovatele cloudových řešení, a tím se znovu dostal do hry.
Jeho jméno však investorům připomíná historii z doby, kdy praskla internetová bublina. To dnes není úplně atraktivní spojení, protože investory trápí otázka, zda právě umělá inteligence není pouze remakem dot-com bubliny. Dobrou zprávou je, že Oracle prasknutí internetové bubliny přežil. O Oraclu se tehdy dalo říct, že byl klasickým prodejcem krumpáčů zlatokopům. Každý startup potřeboval výkonnou databázi k ukládání dat o uživatelích a transakcích. Jakmile bublina praskla, přestaly se kupovat drahé softwarové licence a gigantické servery. Tržní hodnota firmy se smrskla o více než 80 %. Oracle nezkrachoval, ale stala se z něj technologická firma, jejíž tržby rostly tempem pouhých jednotek procent ročně.
Sázka na cloud a riziko zadlužení
Oracle se však dokázal změnit a stát se znovu firmou, které rostou tržby s vysokou roční dynamikou. Jediným háčkem v této proměně byla skutečnost, že se společnost masivně zadlužila kvůli projektům výstavby nových datových center. Dluh byl tak obrovský, že v posledních měsících rostly ceny pojištění proti jeho nesplacení. Kvůli vysokému zadlužení je dnes Oracle považován za nejslabší článek v řetězci.
I proto investoři velmi bedlivě sledovali jeho hospodářské výsledky. Oracle neměl prostor pro žádnou chybu. Naštěstí čísla ukázala obrovskou tržní dynamiku. Příjmy z ostře sledovaného cloudového segmentu, který nyní tvoří více než polovinu celkových tržeb, vzrostly o 44 %. Navíc se společnost může pyšnit obrovským objemem nasmlouvaných zakázek. Ten za poslední kvartál povyskočil o více než 29 miliard na 553 miliard dolarů, přičemž zhruba 300 miliard pochází z jediného dlouhodobého kontraktu s OpenAI. Akcie společnosti Oracle i přes napjatou atmosféru na trzích kvůli cenám ropy přidaly po zveřejnění výsledků rovných 9,1 %. Prasknutí investiční bubliny se tak znovu odkládá, přinejmenším do příští výsledkové sezóny.