Ropa na vzestupu, plyn dražší o 50 %: Jak konflikt v Íránu prověří evropské zásobníky
Začátek útoku byl naplánován na sobotu. Ten možná nejoptimističtější americký scénář počítal s tím, že íránský režim by se mohl zhroutit v neděli večer. Díky tomu by reakce na trzích byla minimální. Zůstaneme-li pouze u akciového trhu, světové indexy zůstaly relativně klidné uvážíme-li, že jde o konflikt, jenž v nejhorším možném scénáři může přerůst v globální střet.
Reakce akciových trhů ve světě
Nejhůře si vedly evropské trhy. Německý DAX zaznamenal ztrátu 2,42 % a francouzský CAC odepsal 2,17 % za jediný den. Ačkoliv nepůjde o nejlepší seanci v roce, o panický výprodej se nejednalo. Japonský Nikkei odolával mnohem lépe a ztratil pouze 1,35 %. Zámořské akciové indexy skončily dokonce v lehkém plusu: index S&P 500 vzrostl o 0,01 % a technologický Nasdaq posílil ještě výrazněji, když přidal 0,36 %. Lehce ve ztrátě skončil pouze průmyslový Dow Jones, jenž odepsal 0,15 %. K žádné finanční apokalypse na Wall Street tedy nedošlo. Americké trhy tak zjevně věří, že se konflikt velmi rychle vyřeší. Trhy sázejí na to, že Donald Trump předvede svou oblíbenou názorovou otočku. Uvidíme. V každém případě jde o velmi riskantní sázku.
Ropa jako indikátor geopolitického napětí
Co se týče komoditního trhu, ten v klidu zůstat nemohl. Právě vývoj na komoditních trzích dává odpověď na otázku, proč může mít konflikt v Íránu mnohem závažnější dopad na Evropu než na Spojené státy. Ropa Brent zaznamenala denní růst o 7,55 %, přičemž měsíční přírůstek činil 16,39 %. To pouze potvrzuje, že trhy již postupně naceňovaly riziko přerušení dodávek z Blízkého východu. Jednodenní zdražení ropy se zdá být razantní, avšak zatím nejde o nic, co by výrazně vybočovalo z normy. Problém by nastal, kdyby se z jednodenního skoku stal setrvalý růstový trend. Pokud by se ropa Brent rychle dostala nad úroveň 100 dolarů za barel a tam se udržela delší dobu, začalo by to představovat vážnější ekonomický problém.
Evropská zranitelnost a cenová past
Pro Evropu se však rýsuje zásadní hrozba, a to v podobě kontraktů na zkapalněný zemní plyn (LNG). Jeho cena na burze v Amsterdamu vyskočila o více než 35 % za jediný den. Během pondělí se dokonce v jednu chvíli obchodoval o 50 % dráže. Pokud lodě s plynem velmi brzy nevyplují z Kataru, bude to pro Evropu znamenat zásadní problém, protože tamní zásobníky jsou značně vyčerpané. Sice bezprostředně nehrozí, že by na starém kontinentu došel plyn ještě před koncem topné sezony, nicméně plnění zásobníků se může dramaticky prodražit.