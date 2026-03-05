Akcie a válka: Proč trhy nepanikaří a co je drží nad vodou
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 795×
Dříve byl každý válečný konflikt větších rozměrů doprovázen krizí na burze. Platí staré burzovní přísloví, že se má nakupovat, když válka začne, a prodávat, když se začne mluvit o míru. Poslední konflikty však ukázaly, že toto pravidlo již neplatí tak jako dřív. Dnes má investor doslova jen několik hodin, pokud chce využít paniky na trzích způsobené válečnými zprávami. Íránský konflikt tuto novou tendenci jen potvrdil.
Sektorové dopady: Vítězové a poražení
V případě íránského konfliktu se zatím zdá, že trhy zůstávají relativně klidné. Existují sektory, na které má tento konflikt poměrně velký dopad, jako je například energetika, pro niž je vliv pozitivní. Naopak velmi negativně se tento konflikt pochopitelně projevuje na akciích leteckých společností. Děje se tak hned dvojím způsobem.
Související
Rostoucí ceny ropy přímo ztenčují jejich marže a zároveň na ně dopadá uzavření letišť na Blízkém východě. Letiště v Dubaji totiž patřilo k významným přestupním uzlům. Kdo by chtěl spekulovat na brzký konec konfliktu, tomu dávají akcie leteckých firem dobrou příležitost. Rok 2025 pro ně byl od pandemie nemoci covid-19 velmi příznivý. Obecně tedy mají dostatečně velký finanční polštář, aby je tato záležitost existenčně neohrozila.
Klamný klid S&P 500
Mimo tyto sektory však byla reakce trhů, a to zejména amerických akciových indexů, relativně mírná. Důvodem je změna vah jednotlivých sektorů v americkém indexu S&P 500. Nyní tomuto indexu dominují především technologické firmy, které v něm mají podíl přes 30 %. Celý energetický sektor dosahuje váhy pouze 3 % a podíl leteckých společností je ještě menší. Technologický sektor není citlivý na cenu ropy. Pro technologické akcie, ale i pro zbytek trhů, by cena ropy začala způsobovat problémy až ve chvíli, kdy by hrozilo, že ovlivní nastavení měnové politiky centrálních bank. Jinak řečeno v momentě, kdy se začne vysoká cena ropy a zemního plynu propisovat do celkové inflace.
Krizový scénář: Kdy na trzích vypukne panika
Aby k tomu došlo, máme před sebou dvě možnosti. Buď se cena ropy zvedne na delší dobu. Zatím trhy naceňují, že celý konflikt bude trvat okolo čtyř týdnů. Po jeho skončení by se měla cena ropy Brent vrátit na hodnotu pod 70 dolarů. Vzhledem k tomu, že americký dolar loni dlouhodobě oslaboval, není tato cena pro Evropu nijak vysoká. V případě, že by však došlo k prodloužení konfliktu a ceny ropy by posléze zůstaly v pásmu 80 až 90 dolarů, mohly by se v reálné ekonomice objevit proinflační tlaky.
Druhou možností je další nekontrolovatelný růst ceny ropy. Pokud by se cena ropy velmi rychle dostala nad 150 dolarů, centrální banky a státy by musely jednat bez ohledu na délku krize. Může tento scénář nastat? Za určitých podmínek ano. Například kdyby Írán poškodil většinu rafinerií svých sousedů. Země OPEC by pak měly problémy dodržet slíbené dodávky. V tomto případě by mohla na trzích vypuknout panika.