Zemětřesení v technologickém sektoru: AI ničí zavedené miliardové byznysy, trh se bleskově čistí
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 193×
S určitou nadsázkou můžeme říct, že revoluce umělé inteligence začala požírat své vlastní děti. Tedy zatím jen na burze. Už se nejedná o okrajové firmy, ale prakticky o celý technologický sektor zaměřený na software. Právě technologie, které poslední roky táhly americké trhy, se nyní mohou velmi rychle zhroutit. Ikonické značky jako IBM, ale možná i Microsoft, se budou muset vypořádat s drtivým nástupem umělé inteligence.
Konec iluze o bezpečných profesích
Do jisté míry je to překvapující v tom, že poslední rok nebo dva se mluvilo o tom, že umělá inteligence nahradí především překladatele, novináře či copywritery. Což se vzhledem k povaze jazykových modelů, které jsou založeny na práci s textem, zdálo velmi pravděpodobné. Jenomže tyto obory jsou již dlouhodobě v krizi a objem peněz i trhu je v nich natolik limitovaný, že se tyto změny zásadně nedotknou fungování globální ekonomiky.
Související
Od překladatelů k programátorům
Typickým příkladem jsou překladatelé. Zatímco v devadesátých letech se tímto řemeslem dalo poměrně lehce uživit, s rozšířením angličtiny se situace zkomplikovala. Zůstali především soudní překladatelé „s razítkem“, kteří se zatím nemusí bát, že je umělá inteligence plnohodnotně nahradí. Nyní jsou však hlavním cílem umělé inteligence bílé límečky, a to především v programátorském sektoru.
Prakticky každý týden přijde některý velký poskytovatel jazykového modelu s inovací. Společnost Anthropic vydala na začátku února agenty zvané Claude Computer Use, kteří dokážou autonomně řešit celá firemní workflow v oblastech práva, HR či analytiky. Trh na to zareagoval bleskově a během jediného dne vymazal z technologického sektoru bezmála 300 miliard dolarů. Jenže to bylo teprve zahřívací kolo.
Pád nedotknutelných kolosů
Zatímco tehdy se hroutily „jen“ SaaS aplikace a nástroje pro administrativu, teď si AI došla pro ty nejposvátnější krávy ze všech. Sektor kyberbezpečnosti zažil černý den. Přitom ještě po celý rok 2025 jsme mohli číst, že díky umělé inteligenci, která znásobí síly kyberútoků, patří tento sektor k nejbezpečnějším investicím s růžovou budoucností. Od chvíle, kdy Anthropic oznámil nástroj Claude Code Security, se však z tržní hodnoty firem v oblasti kyberbezpečnosti vypařilo odhadem 100 až 150 miliard dolarů.
Trh totiž přes noc pochopil jednu děsivou věc: Pokud AI dokáže psát neprůstřelný kód a v reálném čase mapovat i látat zranitelnosti už ve fázi vývoje, tradiční „hlídači“ ztrácejí smysl. Další velký otřes investoři zažili s pádem akcií společnosti IBM. Její desítky let budovaný monopol na správu prastarého kódu COBOL se zhroutil ve chvíli, kdy Anthropic ukázal, že ho AI umí plynule číst a přepisovat do moderních jazyků. Třicet miliard dolarů tržní kapitalizace zmizelo za jediné odpoledne a trh tím vyslal mrazivý vzkaz: v éře AI i technologické kolosy často stojí na hliněných nohách.