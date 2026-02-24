Americký dolar ztrácí dech. Proč sázet na Evropu a asijské trhy?
Investování
Zdá se, že ani v roce 2026 nebude americký dolar ve formě. Nedávná epizoda se zrušením cel americkým Nejvyšším soudem a jejich následným znovuzavedením pomocí jiného zákona Donaldem Trumpem jen podtrhuje vnitřní nestabilitu USA. I na tuto událost reagoval americký dolar poklesem. Tendence je tedy jasná. Jak s touto skutečností pracovat?
Příčiny pádu: Tlak na Fed a negativní výhled bank
Jedním z rozhodujících faktorů je skutečnost, že mezi investory panuje konsenzus ohledně dalšího oslabování amerického dolaru. Drtivá většina amerických bank má na jeho vývoj negativní výhled. Když k tomu připočteme, že americký prezident dlouhodobě vyvíjí tlak na americkou centrální banku, aby snížila sazby a tím dolar oslabila, změny trendu se jen tak nedočkáme. Spíše naopak. Co tedy dělat?
Zlato jako tradiční, avšak volatilní pojistka
Klasickou pojistkou proti oslabení dolaru je nákup zlata. Růst jeho ceny z poslední doby jen dokazuje, že tuto variantu zvolilo značné množství investorů. Pro dnešní investory však zůstává problémem riziko vysoké vstupní ceny a značná volatilita. Navíc je v současné ceně zlata nepochybně započítána geopolitická prémie. Pokud nedojde k útoku na Írán, může jeho cena projít výraznější korekcí. Existuje ještě jiná možnost, jak ze slabého dolaru profitovat?
Měnová diverzifikace a paradox silného eura
Slabý dolar investorům připomněl důležitost měnového rizika. Mnoho investorů, kteří před rokem či dvěma nakoupili americké akcie, zjišťuje, že ačkoliv jsou tyto tituly v plusu, v přepočtu na koruny vykazují zápornou hodnotu. Pro zajištění proti tomuto riziku je zásadní diverzifikace. Tím nejlepším druhem obrany proti slabému dolaru je právě měnová diverzifikace.
Paradoxem aktuální situace je silné euro. Evropa nedisponuje silnými technologickými společnostmi, a tak se může zdát, že nemá investorům co nabídnout. To je ovšem jen zdání. Oproti USA totiž zatím nabízí mnohem větší čitelnost a stabilitu. Německo hodlá investovat velké částky do obnovy infrastruktury a prakticky celá Evropa se zavázala zvyšovat výdaje na zbrojení. Tyto plány tak poskytují investorům alespoň částečný výhled, který v případě USA postrádají.
Asijské příležitosti s výjimkou Číny
Další možností jsou investice v Asii, ovšem s výjimkou Číny. Ta je totiž příliš exponovaná vůči dění v USA. Kdykoliv se může rozhořet větší napětí mezi oběma velmocemi, což by na akciovém trhu znamenalo značné ztráty. Mezi investory je nyní velmi populární Jižní Korea, jejíž index Kospi pokračuje v raketovém růstu i v roce 2026. Velmi zajímavou dlouhodobou alternativou je také Indie, a to především díky své příznivé demografii. Správné rozložení investičního rizika bude v následujících letech klíčem k úspěchu.