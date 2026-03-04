Poradna: Vždy jsem pracovala, jaký budu mít důchod?
Karla: Vychovala jsem dvě děti a kromě péče o děti jsem vždy pracovala. Nikdy jsem nebyla na úřadu práce. Příjmy se mi během let lišily. Pohybovaly se od lehce podprůměrné mzdy po mírně nadprůměrnou mzdu. Chci odejít až do řádného důchodu za dva roky. Předčasný důchod nechci. Zajímalo by mě, zdali je při výpočtu důchodu nějak zvýhodněno, že jsem nečerpala podporu v nezaměstnanosti ani jiné sociální dávky? A jaký důchod lze při celoživotní práci očekávat?
Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám, takže Vám nemohu říci, jak vysoký důchod budete mít. Vzhledem k tomu, že jste však celý život pracovala a nemáte žádnou mezeru v pojištění a ani jste nebyla nezaměstnaná a v některých letech jste měla i nadprůměrnou mzdu, tak budete mít celkový starobní důchod nadprůměrný. Přesnou částku Vám samozřejmě nejsem schopen říci, když neznám detailně Váš průběh pojištění. Při samotném výpočtu řádného starobního důchodu nebudete mít žádné zvýhodnění kvůli tomu, že jste byla vždy zaměstnaná a nečerpala jste žádné sociální dávky.
Odchod do řádného důchodu
Z důvodu odchodu až do řádného starobního důchodu budete mít pochopitelně měsíční částku starobního důchodu vyšší, než kdybyste odešla do trvale kráceného předčasného důchodu. Bohužel nyní v březnu není možné při výpočtu starobního důchodu použít výpočtovou formuli starobního důchodu v roce 2028. Dokonce nyní nelze ani vypočítat důchod dle výpočtové formule starobního důchodu v roce 2027. V tuto chvíli totiž nejsou známé redukční hranice pro výpočet starobního důchodu ani přepočítací koeficienty. Tyto podstatné vstupní důchodové parametry pro rok 2027 budou známé pravděpodobně v září letošního roku.
Praktické výpočty dle roku 2026
Abyste měla alespoň nějakou představu o výši starobního důchodu, tak Vám v tabulce níže vypočtu řádný starobní důchod dle výpočtové formule roku 2026 za předpokladu získání vysoké doby pojištění v rozsahu 46 a 48 let. Při výpočtu počítáme s výchovným na dvě děti. Výpočet je proveden u několika důchodových mezd v okolí průměrné mzdy.
|Průměrná důchodová mzda
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|45000 Kč
|46 let
|24763 Kč
|50000 Kč
|46 let
|25657 Kč
|55000 Kč
|46 let
|26551 Kč
|45000 Kč
|48 let
|25584 Kč
|50000 Kč
|48 let
|26516 Kč
|55000 Kč
|48 let
|27449 Kč
Výhodný výpočet důchodu
Celoživotní práce nepřináší žádný speciální důchodový bonus nebo nějaké mimořádné zvýšení důchodu, přesto je tato skutečnost pro Vás velmi přínosná. Vzhledem k tomu, že jste celý život pracovala a nebyla na úřadu práce, tak jste získala vysokou dobu pojištění, což hraje při samotném výpočtu starobního důchodu velkou roli. Žadatelé o starobní důchod, kteří získali vysokou dobu pojištění, mají zpravidla nadprůměrný starobní důchod. Odchodu do starobního důchodu se tedy nemusíte obávat, při celoživotní práci a průměrné důchodové mzdě okolo průměrné mzdy budete mít nadprůměrný starobní důchod.
Zvýšení životní úrovně v důchodu
V dotazu nepíšete nic o tom, že Vás již práce vyčerpává. Pokud Vám nedělá zaměstnání problémy a budete moci pracovat i v důchodovém věku, tak zaměstnáním můžete výrazně zvýšit svoji životní úroveň. Řádní starobní důchodci mohou mít libovolné příjmy a současně pobírat starobní důchod. Navíc mají řádní starobní důchodci dle aktuálně platné legislativy nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy. V případě současného zaměstnání a pobírání důchodu po dobu několika měsíců si lze našetřit zajímavý finanční polštář.
