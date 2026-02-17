S&P 500 v roce 2026 pokulhává: Které sektory podle Shillerova P/E nabízejí šanci na zisk?
Indexu S&P 500 se letos příliš nedaří. V burzovním světě tento rok zatím září indexy z Jihokorejské republiky, Turecka či Izraele. Pro otázku, proč tomu tak je, můžeme najít mnoho důvodů, od politiky prezidenta Trumpa, která činí situaci značně nepřehlednou, přes zavádění cel až po pochybnosti, zda umělá inteligence není investiční bublinou. Trhy milují předvídatelnost, a ta nyní u amerických akcií chybí. Přesto se však na americké burze najdou sektory, do kterých se vyplatí investovat.
Hledání nových strategií
Rok 2026 potvrzuje, že na burze nelze uplatňovat stále stejnou strategii. V posledních dvou letech bylo nejlepším postupem nakoupení akcií firem ze skupiny Magnificent Seven nebo rovnou ETF, které kopíruje výkonnost těchto sedmi společností.
Od začátku roku to však neplatí. Dvě akcie z této prestižní skupiny jsou dokonce v medvědím trendu. Akcie Microsoftu a Amazonu budou potřebovat velmi silnou a dobrou zprávu, aby se tento trend otočil, a je možné, že si na ni počkáme až do příští výsledkové sezony, tedy klidně další tři měsíce. Investor tak musí opustit zažité postupy a pokusit se dívat jinam. Naštěstí je americká burza velmi obsáhlá a nezahrnuje pouze drahé technologické tituly.
Analýza sektorů skrze Shillerovo P/E
Způsobů, jak porovnávat cenu akcií, je mnoho. Jedním z nich je Shillerovo P/E ratio, což je vylepšené klasické P/E ratio, které nepracuje pouze se zisky firmy za poslední rok, ale využívá průměrný zisk za posledních deset let očištěný o inflaci. Když tento ukazatel aplikujeme na sektory obsažené v indexu S&P 500, jasně vidíme, které z nich jsou dnes velmi drahé. Bez překvapení se jedná o technologické firmy, sektor cyklické spotřeby, komunikační služby a nemovitosti.
Naopak mezi sektory, které jsou relativně levné, patří finanční služby, tedy banky, dále energetika, komodity, zdravotnictví a defenzivní sektory. Kdo chce nakupovat akcie za přívětivé ceny, musí se dívat především tímto směrem.
Rizikové faktory a hledání bezpečného přístavu
Kdo má rád nižší volatilitu a méně rizika, měl by vynechat dva sektory. Prvním jsou banky a druhým energetický sektor. Pokud totiž výhledově přijde období nízkých sazeb, nebude to pro finanční sektor lehké období, neboť se sníží jeho marže. Stejně tak je energetický sektor silně závislý na geopolitické situaci, která je dnes nečitelná. Které sektory nám tedy zbývají?
Především zdravotnictví a defenzivní akcie, tedy odvětví, která mají šanci přežít krizi. To je také druhý důvod, proč tyto akcie kupovat. Investicí do těchto sektorů se totiž pojišťujeme pro případ, kdyby došlo k hlubším problémům na trzích. A mít pojištění v nejisté době se vyplatí.