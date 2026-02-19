650 miliard dolarů v sázce: Proč investoři začínají pochybovat o AI?
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 265×
Umělá inteligence nemění jen naše životy, ale od začátku roku silně promlouvá také do dění na akciových trzích. Ukazuje se, že ohodnotit celý tento fenomén bude velmi složité. Investoři se totiž nespokojí s filozofickými debatami o tom, jestli má umělá inteligence vědomí, nebo zda ohrožuje lidský druh. Investoři chtějí konkrétní čísla a výsledky. Nyní přichází čas, kdy různé otázky okolo umělé inteligence zaznívají čím dál častěji, a na trzích je to jasně vidět.
Kolosální sázky na infrastrukturu
Na trzích se dnes mluví o umělé inteligenci především v souvislosti s návratností kapitálu. Čtyři společnosti – Amazon, Alphabet, Microsoft a Meta – se zavázaly, že pouze za tento rok zainvestují do výstavby datových center přes 650 miliard dolarů. To je kolosální suma, uvážíme-li, že již minulý rok tyto firmy vynaložily o polovinu méně. Je ještě brzy mluvit o tom, kolik firmy vynaloží v příštím roce, ale mnoho investorů se obává, že může jít o podobnou částku. Tak velké investice dva roky po sobě by byly problémem i pro technologické giganty.
Související
Ale nechme tento aspekt stranou. I kdyby 650 miliard dolarů byl konečný účet za výstavbu center (jejich následné udržování se odhaduje na investice v řádu 50 miliard ročně), proč je to tak velký problém?
Hledání udržitelného modelu
Můžeme si představit, že umělá inteligence je pouze nástroj, jistý druh digitální lopaty. Vlastnictví lopaty vám dává možnost něco postavit a přivydělat si, ale samo o sobě vám peníze nepřináší. Zatím není vůbec jasné, jak si umělá inteligence vydělá sama na sebe. Nyní si uživatelé mohou předplatit jazykový model většinou za 20 dolarů měsíčně. Počet uživatelů není přesně znám, ale i kdyby jich byla jedna miliarda, muselo by být předplatné více než dvojnásobné. Pokud zvolíme realističtější odhad okolo 200 milionů uživatelů, muselo by předplatné stát přes 270 dolarů měsíčně, což by většinu lidí odradilo. Umělá inteligence se zkrátka nebude moci uživit pouze z předplatného.
Přesun hodnoty a nejistá budoucnost
V posledních několika týdnech se na americké burze dostalo mnoho softwarových firem pod tlak právě z důvodu, že jim umělá inteligence postupně přebere zákazníky. To je jedna z možností, jak by si na sebe dokázala vydělat. Mezi oběťmi jsme našli jak malé firmy vyvíjející specializované programy pro právníky nebo daňové poradce, tak i velké kolosy jako Adobe, SAP nebo Duolingo. Pokud totiž umělá inteligence dokáže nahradit část jejich služeb levněji a efektivněji, přesune se hodnota z těchto firem směrem k provozovatelům infrastruktury a modelů.
Jenomže tento proces bude vyžadovat hodně času, a i přesto zůstává nejisté, zda se tak skutečně stane. Na umělé inteligenci tak nakonec zbohatne ten, kdo správně odhadne, jak si na sebe tato technologie dokáže skutečně vydělat. Možná právě v tom spočívá dnešní slepota trhu: snažíme se ji ocenit optikou starého světa, který přitom ona sama slibuje překonat.