Ovládne Trump Fed? Budoucnost dolaru může rozhodnout jediné jméno
štítky Investování Měnová politika čtení na 2 minuty | přečteno 166×
Americký dolar za poslední rok výrazně oslaboval, a to i vůči české koruně. Podle statistik ČNB činil průměrný kurz v lednu 202524,30 Kč za jeden dolar, zatímco v lednu 2026 to bylo již jen 20,68 Kč. Česká koruna tak posílila o více než 14,8 %. Jaké jsou vyhlídky na další vývoj dolaru?
Dopady slabého dolaru
Kurz dolaru nezajímá pouze ty, kteří se letos chystají na cestu do USA. Posílení koruny jim výrazně ušetří cestovní náklady. Vývoj dolaru však silně ovlivňuje trhy napříč všemi sektory. Řidiči se mohou radovat, protože slabý dolar přinese zlevnění pohonných hmot na čerpacích stanicích. Naopak držitelé zlata profitují, neboť slabý dolar tlačí cenu žlutého kovu vzhůru. Ti, kdo nyní chtějí investovat do amerických akcií, mají příležitost za koruny nakoupit výrazně více. Na druhé straně ti, kdo americké akcie již drží, si uvědomili, jak významné je měnové riziko. Tak silné posílení koruny totiž citelně seškrtalo jejich zisky. Jak tedy vysvětlit oslabení dolaru?
Trumpova politika a slabý dolar
Poslední rok jsme si zvykli, že na finančních trzích často rozhoduje vůle amerického prezidenta Trumpa. I za slabým dolarem lze vysledovat jeho stopu. Trump prosazuje politiku slabého dolaru, protože ta prospívá exportérům. Zároveň zvyšuje ceny dováženého zboží a tím přirozeně favorizuje americké výrobce. Slabý dolar tak pomáhá zlepšovat bilanci amerického zahraničního obchodu a právě narovnání této bilance je klíčovou součástí plánu „Make America Great Again“.
Paradox celé situace spočívá v tom, že Spojené státy na papíře stále hlásají politiku silného dolaru. Síla dolaru přece potvrzuje ekonomickou převahu země. Realita trhů však vysílá opačný signál. Slabý dolar naznačuje, že v americké ekonomice není vše v pořádku. Americká vláda přitom nemá příliš přímých nástrojů, jak devizový trh ovlivnit.
Budoucnost: ovládnutí Fedu?
Jedním z možných řešení, jak získat větší kontrolu nad měnovým kurzem, je postupné ovládnutí americké centrální banky. Trump již nominoval kandidáta na nástupce Jeroma Powella, Kevina Warsha. Ten by mu měl pomoci přetáhnout Fed na stranu jeho vize MAGA. Americká centrální banka je sice formálně nezávislá instituce a příliš přímý tlak by mohl u investorů vyvolat ztrátu důvěry v americký finanční systém. Trump proto potřebuje někoho, kdo bude mít jestřábí rétoriku, ale zároveň bude ochoten podporovat jeho plán.
Z tohoto pohledu se Warsh jeví jako ideální kandidát. Bílý dům s ním bude spokojen, pokud se mu podaří dolar oslabovat, avšak velmi postupně a bez vyvolání velké paniky na trzích. Samozřejmě nemáme křišťálovou kouli, abychom věděli, jak se Kevin Warsh nakonec zachová. Další oslabování dolaru se však jeví jako velmi pravděpodobné, i když již zřejmě nebude tak výrazné jako v uplynulém roce.