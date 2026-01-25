Co si ohlídat při koupi bytu?
Podepsáním kupní smlouvy veškeré povinnosti nového majitele nemovitosti nekončí. Jaké daňově-administrativní povinnosti je potřeba si ohlídat při koupi nemovitosti? Na co nezapomenout?
Pro kupujícího nemovitosti je rozhodující, aby byl jako vlastník nemovitosti zapsán v katastru nemovitostí. Nestačí tedy podepsat kupní smlouvu, ale je nutné podat návrh na vklad u katastrálního úřadu. Nedílnou přílohou návrhu na vklad je pochopitelně příslušná kupní smlouva, na které jsou podpisy obou smluvních stran (kupujícího a prodávajícího) úředně ověřeny (např. na obecním úřadu, na poště). Katastr nemovitostí je veřejný rejstřík a dokládá vlastnictví k příslušné nemovitosti, zapsání nového majitele do katastru nemovitostí je naprosto zásadním úkonem. S podáním návrhu na vklad je spojen poplatek ve výši 2000 Kč. Návrh na vklad se v praxi nepodává při koupi družstevního bytu, protože majitelem v takovém případě stále zůstává předmětné družstvo.
Změna majitele v předpisu plateb
Při koupi bytu je samozřejmě nutné, aby si starý a nový majitel odsouhlasili stavy energií, nejenom elektřiny, ale i např. vody, plynu… Následně je potřeba, aby se nový majitel dostavil i s podepsaným předávacím protokolem, který je opět podepsán oběma smluvními stranami, a s vyrozuměním od katastrálního úřadu, že je novým majitelem předmětného bytu, za správcem nemovitosti, který vede účetnictví, aby měsíční předpisy plateb chodily již novému majiteli. Správcem nemovitosti bývá zpravidla nějaká realitní kancelář, bytové družstvo nebo nějaká specializovaná společnost. Oznámení změny vlastníka je velmi důležité a nelze tuto skutečnost prodlužovat. Vhodné je, aby si změnu pohlídal i prodávající.
Přepis energií
V měsíčním rozpisu plateb jsou zohledněny i platby za vodu a teplo, za elektřinu a plyn nikoliv. Proto je potřeba při koupi bytu si pohlídat přepis dodavatele energií, opět je potřeba doložit předávací protokol s odsouhlaseným stavem spotřebované elektřiny, popřípadě plynu. Kupující se samozřejmě může přihlásit k jinému dodavateli energií, než byl přihlášen prodávající. Výběr dodavatele energií je pochopitelně osobní záležitostí každého vlastníka nemovitosti. Jestliže je v bytě zavedena elektřina i plyn, tak většina vlastníků nemovitosti volí stejného dodavatele pro elektřinu i plyn, aby měli vše jednodušší a komunikovali pouze s jedním dodavatelem energií.
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
Do konce ledna 2026 budou podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí daňoví poplatníci, kteří svoji nemovitost nabyli během roku 2025. Z daňového pohledu je přitom jedno, zdali k nabytí nemovitosti došlo koupí, darem nebo dědictvím. Daň z nemovitých věcí se následně platí na daný rok dopředu, u bytů zpravidla jednorázově během května. Daň z nemovitých věcí pro příslušný rok platí majitel nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí k prvnímu lednu příslušného roku.
Platba komunálního odpadu
Rovněž se musí nový majitel přihlásit k platbě komunálního odpadu na příslušném městském úřadu. Platba za komunální odpad se v jednotlivých městech liší. Rovněž hraje roli, kolik lidí má v příslušné nemovitosti trvalé bydliště nebo zdali slouží nemovitost k pronájmu.
Nepodcenit pojištění domácnosti
Uzavřít si vlastní komerční pojištění domácnosti, a to i s pojištěním odpovědnosti, již není pochopitelně povinné, ale rozhodně se doporučuje. Mít nepojištěnou nemovitost není rozhodně obezřetné. S pojištěním domácnosti není vhodné otálet a je dobré ho mít uzavřeno co nejdříve od samotné koupě nemovitosti.