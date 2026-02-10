První investorská lekce roku 2026
Každou ztrátu na trhu můžeme brát jako investorskou lekci. Velmi důležité je si chyby zpětně zanalyzovat a získat z nich ponaučení. Investor je někdo, kdo akceptuje, že dělá chyby. Tyto chyby jsou vítanou příležitostí, protože ho to jednak drží v pokorném postoji a jednak mu dává možnost se zlepšit. Jaká ponaučení si můžeme odnést ze začínajícího roku 2026?
Strategie, které přestaly fungovat
Není to nic převratného. Rok 2026 nám připomněl, že na burze nikdy neplatí, že jedna strategie bude fungovat navždy. Minulé zisky nezaručují ty budoucí. V minulém roce byla nejlepší strategie a jedna z nejbezpečnějších nakoupit akcie nebo rovnou ETF, které replikovalo výkonnost skupiny akcií Magnificent Seven. Umělá inteligence táhla trhy nahoru. Akcie technologických firem vždy poskočily, když jejich CEO na tiskových konferencích mluvili o investicích do umělé inteligence. Umělá inteligence byl závod. Vyhraje ten, kdo bude nejvíc investovat.
Mnoho investorů mírnilo obavy ze strmého růstu tím, že v případě firem z Magnificent Seven se nejedná o opakování investiční bubliny z období nástupu internetu. Tehdy tyto firmy totiž negenerovaly zisk. Firmy jako Apple, Google nebo Meta jsou totiž stroje na peníze. Jejich příjmy jsou obrovské a tak prakticky nehrozí, že by zkrachovaly jako při prasknutí internetové bubliny. To je sice pravda, že těmto firmám zatím krach nehrozí. Problém je však trochu jinde. I tyto firmy musejí mít cenu akcií odpovídající jejich fundamentům a to především budoucím ziskům.
Hospodářské výsledky Magnificent Seven
Známe už všechny hospodářské výsledky ze skupiny Magnificent Seven. Jedinou výjimku tvoří akcie Nvidia, jejichž čísla jsou zveřejněna až na konci celé výsledkové sezóny. I přesto, že většina těchto firem nabídla výborné výsledky, kde jejich tržby a zisky utěšeně rostou, investoři přijali tyto výsledky s rozpaky. Důvodem byly obrovské částky vynakládané na investice do nových datových center.
Když se růst začne měřit časem
Jen v roce 2026 chtějí firmy investovat dohromady přes 700 miliard dolarů. To je více než výdaje německého státního rozpočtu pro tento rok. Investoři se tak právem obávají o návratnost těchto investic. Většina firem z Magnificent Seven počítá s velkými náklady v roce 2026, následně by se měly zmenšit. Za dva roky by měly klesnout. Jenomže to je velmi pozitivní scénář. I při tomto scénáři by návratnost investic byla v horizontu tří až pěti let. A to je pro dnešní investory hodně velká doba. Investorská lekce pro rok 2026 tak zní, že čas má velkou hodnotu.