Poradna: Mám souhlasit se zkráceným úvazkem, nebo mám jít do předčasného důchodu?

Zdeňka: Ve firmě probíhají změny. Zaměstnavatel mi řekl, že by byl rád, kdybych stále pracovala, ale bohužel z důvodu změn má pro mě práci pouze na zkrácený úvazek, finančně bych si tedy pohoršila. Za měsíc mohu jít do předčasného důchodu. Tak teď přemýšlím, zdali přijmout zkrácený úvazek nebo jít do předčasného důchodu. Co je lepší?
S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je nejlepší odejít až do řádného starobního důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které je poměrně významné. Na doplnění uvádím, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Čistě z finančního hlediska by pro Vás bylo nejlepší si co nejdříve najít nové zaměstnání na plný úvazek za hrubou mzdu, na kterou jste zvyklá, a pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. V praxi je však hledání nového zaměstnání v předdůchodovém věku složité. Nevím, jakou práci vykonáváte, v jakém městě žijete, zdali jste do práce ochotna dojíždět apod.
Výši důchodu zkrácený úvazek příliš neovlivní
Měsíční částka předčasného důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Hodnotí se příjmy od roku 1986. Nižší příjem po dobu tří let na zkrácený úvazek by měl mnohem nižší negativní vliv na měsíční částku předčasného důchodu, než vypadá na první pohled. Navíc zaměstnání na zkrácený úvazek se do doby pojištění započítává stejně jako zaměstnání na plný úvazek. Z důvodu práce až do dosažení řádného důchodového věku se navíc získá vyšší doba pojištění než při volbě předčasného důchodu. Při práci na zkrácený úvazek by byl Váš řádný důchod výrazně vyšší než případný předčasný důchod.
Pokud nechcete pracovat na zkrácený úvazek, neodcházejte hned do předčasného důchodu
V dotazu neuvádíte, jak moc byste si z důvodu zkráceného úvazku finančně pohoršila a zdali je tato možnost pro Vás akceptovatelná. Možná by pro Vás bylo i výhodné pracovat méně hodin. Tyto okolnosti jsou velmi podstatné a musíte si je sama zvážit. Jestliže je pro Vás zkrácený úvazek neakceptovatelný, potom v případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele budete mít nárok na zákonné odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce a navíc se budete moci registrovat na úřadu práce. Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je výhodnější v roce 2026 než v roce 2025. Období evidence na úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se vždy započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění. Před případným odchodem do předčasného důchodu je vhodné nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti a tím si následně zvýšit měsíční důchod – získá se vyšší doba pojištění a sníží se krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Předčasný důchod a přivýdělek na dohodu
Evidence na úřadu práce znamená plnění zákonných povinností vyplývajících z evidence na úřadu práce. Navíc někteří občané se z různých osobních důvodů ani nechtějí na úřadu práce registrovat. Proto uvádím i další možnost: odchod do předčasného důchodu a domluva se zaměstnavatelem na dlouhodobou brigádu na dohodu o provedení práce. Předčasní důchodci si mohou do dosažení řádného důchodového věku přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11999 Kč a méně. Jakmile dosáhne předčasný důchodce řádného důchodového věku, tak si může přivydělávat již libovolně.
Závěrem
Jak jsem Vám uvedl výše, máte více možností než okamžitý odchod do předčasného důchodu nebo přijmutí nabídky na zkrácený úvazek. Můžete hledat nové pracovní uplatnění na plný úvazek, můžete se registrovat na úřadu práce, můžete se domluvit na přivýdělku na dohodu o provedení práce k předčasnému důchodu. Každá varianta má své výhody a nevýhody. Záleží na Vaší chuti stále pracovat a Vašich pracovních možnostech, Vaší celkové finanční situaci nebo rodinné a osobní situaci. Každopádně platí, že při odchodu do řádného důchodu budete mít důchod nejvyšší a při případné volbě předčasného důchodu je dobré nejdříve vyčerpat nárok na podporu v nezaměstnanosti.
